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MakerDAO (MKR), Şubat ayı içerisinde en iyi performans gösteren aylarından birini yaşadı. Ancak 30 günlük %40 oranında artışın, token’ın uzun vadeli holder’ları üzerinde yalnızca minimum bir etkisi oldu. MKR yükselişi sürdürecek mi?

MKR’nin 2023 Performansı

Geçtiğimiz hafta içerisinde çoğu kripto para birimi yatay bir alanda işlem görürken MKR göze çarpan büyüme kaydetti. Fiyat artışına rağmen son 365 gün boyunca MKR tutan birçok adres, birikimlerinden bu yana ilk kez yükseldi. MKR’nin dikkat çeken yükselişi 2023 yılı içerisinde %75 oranında bir artış getirdi. Bu durumda birçok holder’ın zirve seviyeleri satın aldığını gösterebilir.

Bununla birlikte piyasa değerinin gerçekleşen değere (MRVR) oranını gösteren grafik belirtilen çıkarımı kanıtladığı belirtildi. Metrik, bir kripto para biriminin holder’larının piyasa koşullarına bağlı olarak değerlemesiyle ilgili olarak belirli bir dönemde ne kadar kar elde ettiğini gösterebilir.

Yazı kaleme alındığında MVRV oranı -%36.01 seviyesinde. Ayrıca MKR, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık olarak %85,97 oranında bir düşüş yaşadı. Ancak Maker hala DAI’deki en büyük merkezi olmayan stablecoin’e sahip. MKR, merkezi kuruluşlara bağlı birkaç stablecoin’in düzenleyici incelemesinden de kurtulmayı başarmasıyla ayrı bir başarıyı temsil ediyor.

MKR Grafikleri!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ethereum (ETH) tabanlı merkezi olmayan para birimi rezervi , Curve Finance (CRV) likidite havuzundaki DAI’nin yeni bir ATH’ye ulaştığını açıkladı. Bu durum aynı zamanda doğrulayıcı geri çekilme sezonu yaklaşırken stake edilen Ether (stETH) arzına da katkıda bulundu.

Kripto para biriminin üstel hareketli ortalamadan (EMA) gelen göstergeleri ele alan analistler, MKR’nin teknik görünümü için orta ve uzun vadede bir fiyat artışı olabileceğini belirtti. Bunun nedeni olarak ise 50 EMA’nın 200 EMA’yı geçememesi, dolayısıyla bir satın alma eğilimi ve bir yükseliş olasılığı sunması gösteriliyor.