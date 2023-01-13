Bu yılın yıldızı eğer büyük bir sorunla karşılaşmazsa ilk 15'teki bu kripto para olacak.

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Kripto paraların kümülatif değeri yükselen piyasanın ortasında 900 milyar dolar eşiğini nihayet geçti. Bundan sonraki hedef 1 trilyon dolar olacak. Bitcoin fiyatı 19.000 dolar seviyesine yakın ve piyasa hakimiyeti birkaç gündür artmaya devam ediyor. Artan hakimiyetle birlikte yükselen fiyat bize artık dipten dönüşün başlamış olabileceğini söylüyor. Birçok altcoin bu süreçte sınırlı büyüme gösterebilir ancak bu kripto para başka.

2023 Altcoin Sepeti

Güncel veriler ışığında Litecoin (LTC) 2023 altcoin sepetinde kendine yer bulabilecek bir kripto paradır. Bu yıl Litecoin ile ilgili, özellikle de yaklaşan 2023 halvingi sebebiyle ciddi bir iyimserlik var. Görünüşe göre piyasa, LTC’nin fiyat hareketinde ve hash oranında belirgin olan güçlü bir 2023 için bugünden hazırlık yapıyor. Litecoin’in hash oranı, büyük ölçüde Ethereum’un Merge yükseltmesinden sonra artmaya başladı. Ethereum madencileri ETC, LTC gibi alternatiflere yönelmek zorunda kaldı. Hash oranının Eylül 2022’den bu yana önemli ölçüde artmasının nedeni budur. Peki LTC’nin 2023’teki performansı üzerindeki gerçek etki nedir?

Litecoin değer saklama açısından da en iyi altcoinler arasında yer alıyor. Bunun nedeni, Haziran 2022’de dibe vurması ve o zamandan bu yana yükseliş göstermesidir. Bu arada, en iyi kripto paraların çoğu 2022’nin 4. çeyreğinde haziran ayındaki en düşük seviyelerinden daha aşağıya düştü. Ancak MATIC, LTC gibi kripto paralar yılın son dibini haziran ayında gördü.

Litecoin Fiyat Analizi

LTC güçlü fiyat hareketleriyle son zamanlarda gündemde kendine fazlasıyla yer buldu. Yazı hazırlandığı sırada LTC yükselen bir fiyat kanalı içinde işlem görüyordu ve bu ay güçlü bir yükseliş başlangıcı yaptı. Yeni başlayanlar için, başlangıç onu altı ayın en yüksek seviyesine çıkaracak kadar güçlüydü. RSI göstergesine göre, LTC’nin kısa vadeli fiyat hareketi, aşırı alım bölgesinde olduğu için kısa vadeli geri çekilmeler, kar satışları görülebilir. Ancak Litecoin’in rallisi büyük ölçüde balinalar tarafından desteklendiğinden, piyasayı sallayacak büyük bir deprem olmadığı sürece ciddi değer kayıpları pek olası görünmüyor.

Dahası, 10 Ocak tarihinde yapılan paylaşıma göre Grayscale’in Litecoin Trust’ına dibe yakın yoğun bir şekilde ekleme yapıldığı görülüyor. Bu nedenle, Trust %36’nın üzerinde artış gösterdi. Litecoin’in ortalama coin yaşı 17 Aralık’tan bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bu, balinaların biriktirmeye başladığı dönemle aynı zamana denk geliyor. Bu nedenle yatırımcılar, balinaların LTC’lerini ne zaman boşaltmaya başlayacağını belirlemek için bu metriği takip etmelidir. Bu metrikte alarmlar çalana kadar fiyattaki artışın da orta vadede devam etmesi olası. Üstelik yaklaşana halving sebebiyle ağustos ayına kadar 150 doların üzerinde bir LTC fiyatı görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.