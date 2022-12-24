2023 yılına girerken analistlerin ve uzman isimlerin 2022’ye göre daha ılımlı ancak 2021’e göre daha karamsar olduklarını görüyoruz.

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2021 yılı bir kripto para boğası ve 2022 yılı bir kripto para kışı olarak geçti. 2023 yılına girerken analistlerin ve uzman isimlerin 2022’ye göre daha ılımlı ancak 2021’e göre daha karamsar olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla 2023 yılının 2022 kadar kötü geçmeyeceği düşünülüyor. Bu noktada analistler bir yükseliş eğilimine girilmesi halinde DeFi coin’lerde atak gelebileceğini ifade ediyor. 2023 için analistlerin radarına giren 5 DeFi altcoin’i inceliyoruz.

Avalanche (AVAX)

Başında Bir Türk ismin yer aldığı Avalanche (AVAX), Türk yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Yazının yayına hazırlandığı sırada 11,68 dolardan işlem gören AVAX, tüm zamanların rekorunu 21 Kasım 2021 tarihinde 146 dolar ile kırmıştı.

Avalanche, akıllı sözleşme uygulamaları ve farklı blok zinciri çözümü nedeniyle DeFi geleceği için uzman isimler tarafından umut verici bir öncü olarak görülüyor. AVAX‘ın blok zinciri tamamen farklı bir ölçeklendirme felsefesine dayanıyor. Avalanche büyük ölçüde üç katmandan oluşan bir blok zincirine dayanıyor ve her bir şerit ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve güvenliği gösteriyor. Analistler, Avalanche’in özellikle DeFi sektöründe hızlı ve etkili zincirinden faydalanabileceğini ifade ediyor.

UniSwap (UNI)

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri bakımından en büyük ikinci DeFi token konumunda yer alan UniSwap (UNI), tüm zamanlar rekorunu 3 Mayıs tarihinde 44,9 dolar ile kırdı. Şu anda ATH seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 88 altında olan UNI, yazının kaleme alındığı sırada 5,19 dolardan işlem görüyor.

Uniswap aslında merkezi olmayan bir kripto borsası olarak başladı ve hızla büyüyerek popüler DeFi platformlarından ve en büyük DAO’lardan (Merkezi olmayan otonom organizasyonlar) biri haline geldi. Analistler göre UNI sunduğu hizmetler ve geliştirmeler sayesinde 2023 yılının takip edilebilecek altcoin’leri arasında yer alıyor.

AAVE

Yazının kaleme alındığı sırada 54,3 dolardan işlem gören AAVE, şu anda ATH seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 91 oranında altında. AAVE tüm zamanlar rekorunu 18 Mayıs 2021 tarihinde 666,8 dolar ile kırdı.

Aave, Ethereum tabanlı merkezi olmayan bir borç verme platformu olarak karşımıza çıkıyor. Borç verme havuzlarının tanıtılmasından bu yana, proje önemli ölçüde büyüdü. Aave, herkesin Ether ve ERC-20 tokenlerini ödünç vermesini veya ödünç almasını sağlar. Aave pek çok uzman isim tarafından yaratıcı bir proje olarak görülüyor.

1inch (1INCH)

1INCH, piyasaya ilk sürüldüğünde büyük ses getirmişti ve tüm zamanlar rekorunu da 8 Mayıs 2021 tarihinde 7,87 dolar ile kırdı. Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,40 dolardan işlem gören 1INCH, ATH seviyesinin yüzde 94 oranında altına gerilemiş durumda.

1inch, sistemler arasında en düşük fiyatları bulmaya kendini adamış merkezi olmayan bir borsa kaynağı. Kripto para yatırımcılarının ideal likiditeye ve en ucuz maliyete sahip DEX’leri bulmakta zorluk çektiği ve 1 inch’in bu sorunu çözdüğü düşünülüyor. Bu sebeple analistler 1 INCH’in 2023 yılında takip edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Lido DAO (LDO)

Tüm zamanlar rekorunu 16 Kasım 2021 tarihinde 11 dolar ile kıran LDO, yazının kaleme alındığı sırada 0,94 dolardan işlem görüyor ve ATH seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 91 altında bulunuyor.

Lido, kullanıcılara çeşitli blok zincirlerinde stake etme olanağı sağlamaya çalışan bir protokol olarak karşımıza çıkıyor. Staking, minting ve DeFi, Lido DAO çerçevesindeki likit staking’in üç temel unsuru. Staking ve DeFi son zamanlarda oldukça popüler olduğu için LDO’nun da analistlerin radarında olduğu görülüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.