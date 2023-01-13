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Polygon (MATIC) fiyatı, uzun vadede 0,77 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu doğruladı. Şu anda fiyatın bu seviyenin üzerinde işlem görmesi MATIC’te trendin yukarı yönde olduğu şeklinde kabul ediliyor. Peki MATIC için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Polygon’u Çevreleyen Önemli Gelişmeler

7 Ocak’ta Polygon’un Y00ts geliştiricisine Solana‘dan (SOL) kendi Blockchain’ine geçmesi için 3 milyon dolarlık hibede bulunduğu duyuruldu. Hibenin ekibi genişletmek ve bir inkübatör başlatmak için kullanılacağı bildirildi. Aynı gün içinde ödeme devi Mastercard, yeni müzik sanatçılarına bir platform sağlamak için MATIC ağı ile işbirliği yaptığı açıkladı. İşbirliği, bu yılın baharında başlayacak olan Mastercard Artist Accelerator Programı ile başlatılacak.

Son olarak, 17 Ocak’ta kullanıcı ve geliştirici deneyimini iyileştirecek bir Polygon hard fork’u (güncellemesi) olacak. Güncelleme, gas ücretlerindeki beklenmedik artışların önüne geçmeye ve ağın yeniden düzenlemelerini ele almaya çalışacak.

MATIC Fiyatı Uzun Vadeli Seviyeyi Geri Kazandı

MATIC fiyatı 2022’nin Temmuz ayında 0,77 dolardaki yatay destek seviyesinin üzerine çıktı ve ardından sırasıyla Eylül ve Aralık aylarında iki kez (yeşil simgeler) bu seviyenin önemli bir destek seviyesi olduğunu teyit etti. Fiyattaki ikinci sıçramadan sonra, fiyat hala devam eden yukarı yönde bir hareket başlattı.

Haftalık RSI ilginç bir yükseliş işareti gösteriyor. Gösterge, düşüş trendi çizgisinden (siyah çizgi) ayrıldı ve şu anda 50 seviyesinin üzerine çıkma sürecinde. Ayrışma trend çizgisi tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana tüm aşağı yönde hareketin katalizörü olduğundan, bunun üzerine çıkılması son derece olumlu bir işaret olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, 1,38 dolara kadar önemli bir genel direnç bulunmuyor. Bu, bölgeye doğru hızlı ve sert bir yükselişe izin verebilir. Sonuç olarak, Polygon fiyatı 0,77 doların altında bir haftalık mum kapanışı yapmadığı sürece trend yükseliş olarak kabul edilebilir.

Daha kısa vadeli günlük zaman dilimi de yükseliş beklentisiyle uyumlu. Polygon fiyatı, düşen bir paralel kanaldan çıkma sürecinde. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir. Bu nedenle, kanal aşağıya doğru baktığından, en olası görünüm kanalın üst direnç çizgisinden kırılım olmasıdır. Böyle bir kırılım olursam MATIC fiyatı 1,38 dolardaki ana direnç bölgesine ulaşmadan önce ara engeller 0,97 dolar ve 1,10 dolardaki Fibonacci dirençleri olacak.

Öte yandan kanalın orta çizgisinin altına düşülmesi yeni dip seviyelerin gelmesinin beklendiğine işaret edebilir. Orta çizgi 0,77 dolardaki destek bölgesiyle çakıştığından, haftalık kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi uzun vadede aşağı yönde fiyat hareketiyle sonuçlanabilir.

MATIC/BTC Zorlu Bir Yolculukla Karşı Karşıya

MATIC/BTC işlem çifti, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmakta güçlük çekerek 2022’nin Kasım ayında bu yana düşerek 66.060 Satoshi’ye geriledi. Düşüş üçlü tepe formasyonunu (kırmızı simgeler) ve 57.000 Satoshi’deki direnç bölgesini doğruladı. Üçlü tepe bir düşüş formasyonu olarak kabul edilmektedir.

Kısa bir süre sonra, MATIC fiyatı yükselen bir destek hattından aşağı kırılım yaptı ve bir zirveye ulaşılmış olma ihtimali daha da desteklenmiş oldu.

Üstelik teknik göstergeler de aşağı yönlü hareketi destekliyor. Bu durum, üçlü tepe formasyonu sırasında üç düşük tepe noktası (beyaz simgeler) oluşturan haftalık RSI’da görülebilir.

Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde işlem çifti 40.000 ve 29.000 Satoshi’deki Fibonacci desteklerinde destek bulabilir. Ancak, ana destek bölgesi 23.000 Satoshi’de bulunuyor.

Sonuç olarak, MATIC/USDT işlem çifti için yukarı yönde iken, MATIC/BTC işlem çifti için beklentiler aşağı yönde. İlkinin düşüşe geçmesi için 0,77 doların altında bir kapanış gerekirken, ikincisinin yükselişe geçmesi için 57.000 Satoshi’nin üzerinde kapanış gerekiyor.