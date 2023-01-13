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2022’yi Unutun Ve 2023’e Bakın! Shiba Inu Kanatlarını Açtı Ve Uçuşa Hazır! Şimdiden Büyüdü!

2022 yılı tüm kripto paralar için zor geçti fakat Shiba için biraz daha zor geçmiş görünüyordu. 2023 yılının başında ise şimdiden göz dolduruyor.
22:15
13 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakın zamanda yapılan bir duyuruya göre, meme coin meraklıları Austin, Teksas’taki SXSW 2023’ü kaçırmak istemeyecekler. Bununla birlikte, Shiba Inu temalı bir metaverse projesi olan SHIB: The Metaverse’in özel bir sergisi yer alacak.

Shiba Inu Ve SHIB The Metaverse Hazırlanıyor

Metaverse’deki 11 merkezden ilki olan WAGMI Tapınağı, katılımcılara ilk elden bir önizleme olarak sunulacak. Ziyaretçiler, Shiba Token’ın kolektif geçmişinin sanal bir temsilini keşfetmek ve merkezi olmayan kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için WAGMI Tapınağı’nda sürükleyici deneyimlere katılabilecekler.

SHIB The Metaverse Danışmanlarından Sherri Cuono şunları söyledi:

SHIB: The Metaverse’i farklı kılan şey, her bir HUB’da bulunan seçeneklerin çeşitliliğidir.

The Shiba Inu topluluğu, merkezi olmayan Metaverse için enerji kaynağı olarak hizmet vermekte. Sanal gerçeklik ve oyun gibi yeni çevrimiçi sosyal etkileşimler ve grup deneyimlerinin yanı sıra kullanıcıların dijital gayrimenkullere sahip olma ve bunlardan kâr elde etme şansı sunuyor.

Buna ek olarak, yakın zamanda yapılan bir uyarı, tanımlanamayan cüzdanlar arasında 3,3 trilyon SHIB’lik (Yaklaşık 30 milyon dolar değerinde) büyük bir transferin gerçekleştiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, en iyi meme coin olan Dogecoin (DOGE) şu anda 9. sırada yer alırken, Shiba Inu şu anda piyasa değerine göre 15. sırada yer alıyor.

Whale Alert mesajı şunu ifade etti:

Bu arada, Shiba Inu yakma oranı son günlerde artış gösterdi. Bu artış, merakla beklenen Shibarium’un yanı sıra SHIB balina faaliyetlerinin yarattığı heyecana bağlı olabilir.

Shiba Inu Coin Fiyatı Yükseliyor

Shiba Inu’nun fiyatı yazının yazıldığı sırada 0.000009663 dolardan işlem görüyordu. Piyasa değeri ise 5.7 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %20.40 yükseliş gösterdi. Aynı zamanda, dolaşımdaki arz yaklaşık 549.063.278.876.302 SHIB olarak hesaplanmış durumda.

Grafiklere göre, Shiba Inu fiyatları geçtiğimiz yıl %67 düştü. Buna rağmen SHIB bu yıl %12 oranında büyümüş durumda.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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