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The Block Research’ün yeni bir raporuna göre, toplam kilitli değeri (TVL) 4,05 milyar dolar olan BNB Chain, Ethereum’dan sonra ikinci en büyük Layer 1 ekosistemi olarak derecelendirildi.,

BNB TVL’si

DefiLlama’dan alınan verilere göre, genel merkezi olmayan finans (DeFi) içindeki payı Mayıs ayından bu yana istikrarlı bir artış görürken, BNB Chain’in TVL’si Ocak ayından bu yana %63 oranında düştü. DeFi ekosisteminde TVL olarak kilitlenen 38,93 milyar dolar ile BNB Chain’in TVL’si toplam pazar payının %10,4’ünü temsil ediyordu. BNB zinciri, yüksek verimi, düşük ücretleri ve hızlı işlem işlemesi ile büyük saygı görüyor ve bu da onu Ethereum’a uygun maliyetli bir alternatif yapıyor.

484 DeFi projesini barındıran BNB Chain’in TVL’si, Ethereum’un toplam genel DeFi TVL pazar payının %59’unu temsil eden 23.01 milyar dolarlık TVL’sinden çok uzak. BNB zinciri doğası gereği, diğer tüm blok zincirlerinden daha fazla GameFi projesine sahip. Binance Research tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda, web3 ekosisteminin oyun sektöründeki projelerin %37’si BNB zinciri üzerine kurulu.

Yeni Güncelleme

Bununla birlikte Solidus Labs tarafından yakın zamanda yayınlanan rug pull raporunda, tüm BNB Chain token’lerinin %12’si kötü niyetli şahıslar tarafından kullanılıyor. BNB Chain, 27 Aralık’ta, 34.587.202 ve 34.963.303 blok yüksekliğindeki BNB Beacon Chain test ağına bir hardfork yükseltmesinin önerilen uygulamasını duyurdu. Mevcut blok üretim hızı göz önüne alındığında, hard fork’un 2 Ocak 2023’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Blog gönderisine göre, BEP159 olarak adlandırılan hardfork yükseltmesi, “izinsiz bir doğrulayıcı seçim mekanizması” sunacak ve “beacon Chain’e staking ekonomisini” getirecek. Bu güncelleme ile staking ekonomisi, Beacon Chain’e entegre edilecek ve doğrulayıcı setinin, adaylarda birikmiş bağlı token’lerin sıralamasına göre belirlenmesini sağlayacak. Doğrulayıcılar, yeni bloklar üretmekten sorumlu ve çabaları için ödüller alacaklar ve bunları daha sonra yetki verenlerle paylaşabilecekler. Staking’e katılan BNB holder’ları ayrıca teklifler üzerinde oy kullanma ve ağın geleceği için karar alma sürecine katkıda bulunma hakkına sahip olacak.