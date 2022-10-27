2022 yılı için bir çok analist yorumda bulunmuştu. Onlardan bir tanesi ise tam anlamıyla hedefi on ikiden vurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Kripto paralar, özellikle de Bitcoin için yapılan yorumlar ve analizler yatırımcılar için aydınlatıcı olmaya devam ediyor. Kripto para dünyasında bir çok analist bulunuyor. Bazıları ise tüm bu kalabalıktan sıyrılarak yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.

Gerçekleşmesinden aylar önce 2022 kripto piyasası çöküşünü haber veren, tanınmış kripto para analisti Capo, şimdi bir Bitcoin (BTC) ani çöküşü ve ardından da devam eden altcoin boğasını öngörüyor. Ünlü kripto analisti Capo, 565.900 Twitter takipçisine, yaptığı paylaşımla birlikte piyasanın hakimi olan BTC için yeni planını ortaya koydu.

Capo Neyi İşaret Etti?

BTC grafikleri üzerindeki incelemeleriyle daha derin ayrıntılara giren analist Capo, piyasa değerine göre lider olan Bitcoin’in 21.500 dolar civarında konsolide olacağı yönünde bir tahminde bulundu. BTC’nin 21.500 doların üzerine çıktığı senaryoda ise, 24.000-25.000 dolar seviyelerine ulaşmadan önce 23.000 dolar civarında konsolide olacağını düşündüğünü takipçileriyle paylaştı. Ancak, BTC’nin olası bir senaryoda 21.500 doların altına düştüğü durumda ise bunun daha derin bir düşüşün teyidi olacağını vurguladı.

Düşüş hipotezinin doğrulanması halinde Capo, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın yıl sonuna kadar 13.725 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. Böyle bir çöküş, BTC’nin mevcut fiyatı olan 20.533 dolardan %33’lük bir düşüşü temsil edecek ki bu durumun piyasanın geri kalanını nasıl etkileyebileceği ise ayrı bir merak konusu olarak yatırımcılar arasında dikkat çekiciliğini koruyor.

Yükseliş İçin Erken

Bitcoin’in son 12 saatteki hafif yükselişine gelince, Capo öncü kripto para birimi olan BTC’nin kısa vadede mevcut seviyelerden çok daha yükseğe çıkmasını beklemiyor.

Konu ile ilgili olarak Capo şunu söyledi:

Bu hareket ön arz gibi görünüyor. Hâlâ 20.500-21.200 dolar arasında düşük zaman dilimi dağılımının oluşmasını bekliyoruz.

Son olarak Capo, dikkatlerini genellikle göz ardı edilen niş bir altcoin kategorisine çevirmiş durumda olduğunu da belirtti. Geniş bir altcoin grubu için mevcut ve yaklaşan hızlı bir yükseliş gördüğünü vurguluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.