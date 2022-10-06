4 Ekim'de duyurulan ortaklık ile yükselişe geçen ve dikkatleri üzerine çeken altcoin için sırada ne var? Detaylar haberimizde.

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LunarCrush, 5 Ekim tarihli bir tweet’te 1Inch’in günlük ölçülen sosyal ağ aktivitesinin 33.23 milyona ulaştığını belirterek altcoin’in sosyal ağ aktivitesinin son üç ayın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Peki 2021’de yaptığı çıkışla büyük dikkat çeken merkeziyetsiz kripto para borsası 1Inch ve yerel varlığı 1INCH için bu ne anlama geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

Yükselişin Tetikleyicisi Ne Oldu?

1inch ve Unstoppable Domains, kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırmak için 4 Ekim’de dikkat çeken bir ortaklık kurduğunu duyurdu. 1Inch’in cüzdan kullanıcıları, Unstoppable Domains’in adlandırma hizmetini kullanarak para transferleri için cüzdanlarını “insan tarafından okunabilir alan adları”na dönüştürebilecekler. Ortaklığın sosyal ağlardaki aktiviteye artışta önemli bir rol oynadığı üzerinde ve fiyata doğrudan doğruya etki ettiği üzerinde duruluyor.

1inch’in 4 Ekim’deki fiyat hareketlerine bakıldığında altcoin’in 24 saat gibi kısa bir süre içinde hızla yükseldiği görülüyor. Altcoin’in fiyatı günlük açılışı 0,573 dolarla yaparken, yüzde 2’nin üzerinde yükselerek günü 0,583 dolarla kapattı. Nihai günlük kapanış öncesinde ise 1inch’in fiyatı 0.590 dolara kadar çıktı. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre 1INCH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,31 yükselişle 0,5844 dolardan işlem görüyor. 1INCH, güncel fiyatlarla 8 Mayıs 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 92,56 altında fiyatlanıyor.

1INCH Fiyat Analizi

Günlük zaman diliminde 1INCH için destek bölgesi 0,541 dolarda ve ve destek bölgesi sağlam bir şekilde duruyor. Aynı süre zarfında, 0.676 dolar seviyesinin varlık önündeki ilk büyük engel olduğu görülüyor. The Awesome Oscillator’ünün verdiği değer sıfırın çok altında ve bu altcoin’e olan yatırımcı ilgisinin eksikliğine işaret ediyor. Göstergenin verdiği olumsuz değer düşük işlem hacmi ile bir araya geldiğinde yükselişin ayı trendinin ortasında gelen kısa süreli bir sıçramadan ibaret olduğu söylenebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) çizgisi nötr çizginin hemen altında yönünü aşağı çevirmiş durumda. Bu da düşüş trendinin devam edeceğini doğruluyor. Yönlü Hareket Göstergesi’ndeki (DMI) sinyal hattı ve eksi DI çizgisi 20’nin üzerinde ve RSI’nin işaret ettiği düşüş için daha fazla onay sağlıyor.

Varlığın piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı alındığında, fiyatın bu oranın altında olduğu ortaya çıkıyor. Fiyatın olası aşağı yönlü sert bir hareketinin birçok 1INCH yatırımcısını, yüzde 6’dan fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle sonuçlanabilir.

Öte yandan 1inch, 1,1’lik gibi son derece düşük bir geliştirici aktivitesine sahip. Bu, altcoin ağının minimum geliştirici etkinliğine işaret ediyor ve ağın yakında herhangi bir güncelleme veya yeni özellik almayacağının bir ipucunu veriyor.

Söz konusu veriler ışığında 1inch’in yakın gelecekte potansiyel olarak yatay hareket edeceği söylenebilir. Öte yandan bir süredir ayıların güç kaybederek fiyatı aşağı doğru çekemiyor oluşu da olası bir büyük çöküşün önüne geçiyor.