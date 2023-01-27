Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2018 Dibini Bilen Analistten Bu İki Altcoinde Yüzde 30’luk Düşüş Beklentisi!

2018 Dibini Bilen Analistten Bu İki Altcoinde Yüzde 30’luk Düşüş Beklentisi!

2018 yılı piyasa dibini doğru bir şekilde tahmin eden kripto para analistinden bu iki altcoinde yüzde 30 oranında düşüş beklentisi!
00:55
27 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 ayı sezonunun dip seviyesini bilen kripto para analisti, Binance Coin (BNB) ve bir Ethereum (ETH) rakibi için yakın vadeli düşüş eğilimi ön görüyor.

BNB’de Tehlike Kapıda!

Analizine Binance Coin ile başlayan, Smart Contracter takma adıyla bilinen kripto para uzmanı Twitter üzerinden 219.100 takipçisine, piyasa değerine göre beşinci en büyük kripto para biriminin mevcut seviyesinden yaklaşık %12 oranında gerileyebileceğini belirtti. Grafiklerdeki teknik analizinde Elliott dalga teorisini uygulayan uzman isim, Binance Coin’in beş dalgalı bir yükseliş modelini tamamladığını ve %61,8 ile çakışan bir seviye olan yaklaşık 265 dolara kadar düzeltmeye hazır olduğunu iddia etti. Ayrıca bu bölge yılbaşından bu yana kripto para biriminin en yüksek seviyesi olan 323 doların Fibonacci seviyesi. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bence minimum 265 dolara inen BNB, günlük kapanıştan sonra herhangi bir sıçramada kesinlikle gerileme yaşayabilecek altcoinler listesinde yer aldığı için radarımda bulunuyor.

Binance Coin yazı kaleme alındığında 300 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AVAX’da Düşüş Beklentisi!

Uzman isim BNB analizinin ardından Ethereum rakibi olarak görülen Avalanche’ı (AVAX) ele alıyor. Smart Contracter’a göre Avalanche, beş dalgalı bir yükseliş modelini tamamladıktan sonra Şubat ayı içerisinde %30 oranında bir düzeltme yapabilir. Smart Contracter’ın grafikleri ele alındığında, Avalanche’ın fiyatının 14 doların hemen altına düşebileceği görülüyor; ayrıca bu alan, yılın bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 18,97 dolardan %61,8 Fibonacci seviyesine denk geliyor. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Birçok büyük hacimli kripto para birimleri, mevcut konum itibariyle günlük bazda temiz, net 5 dalgalı yükselişler gerçekleştirdi. Hepsi değil, ama yeterli. AVAX’da, önümüzdeki ay içerisinde %25-30 oranında bir geri çekilmenin başladığını görebileceğimizi düşünüyorum. Kötü haberlerin taşıyıcısı olmaktan nefret ediyorum ama olan bu.

Yazı kaleme alındığında AVAX, 18.11 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Kripto Para Kahininden Beklenen Yorum: Yüzde 487’lik Ralli Devam Edecek Mi?
Kripto Para Kahininden Beklenen Yorum: Yüzde 487’lik Ralli Devam Edecek Mi?
Altcoin’de Çılgın Yükseliş! Tam Yüzde 350 Arttı! Solana Katildinde Artış Devam Eder Mi?
Altcoin’de Çılgın Yükseliş! Tam Yüzde 350 Arttı! Solana Katildinde Artış Devam Eder Mi?
Beklenen Veriler Geldi! Bitcoin 23.800 Doları Geçerse Bu Altcoin’i Durdurmak Zor Olacak!
Gerçek Dünyaya Hoş Geldin Shiba Inu! Bu Proje Kripto Paralara Yeni Bir Boyut Getirecek!
Gerçek Dünyaya Hoş Geldin Shiba Inu! Bu Proje Kripto Paralara Yeni Bir Boyut Getirecek!
Shiba Coin Satmak İçin 3 Neden! 2023 Yılında Shiba Beklentileri!
Shiba Coin Satmak İçin 3 Neden! 2023 Yılında Shiba Beklentileri!
Santiment: Ralli Sırası Bu 8 Kripto Parada! Alarmlar Çalıyor, Para Bunlara Akacak!
Santiment: Ralli Sırası Bu 8 Kripto Parada! Alarmlar Çalıyor, Para Bunlara Akacak!
Dibin Dibinde! Bitcoin ve Altcoin’ler Toparlansa da Orası Baskı Altında!
Dibin Dibinde! Bitcoin ve Altcoin’ler Toparlansa da Orası Baskı Altında!
Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: O Seviye Geliyor!
Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: O Seviye Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023