2018 yılı piyasa dibini doğru bir şekilde tahmin eden kripto para analistinden bu iki altcoinde yüzde 30 oranında düşüş beklentisi!

Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 ayı sezonunun dip seviyesini bilen kripto para analisti, Binance Coin (BNB) ve bir Ethereum (ETH) rakibi için yakın vadeli düşüş eğilimi ön görüyor.

BNB’de Tehlike Kapıda!

Analizine Binance Coin ile başlayan, Smart Contracter takma adıyla bilinen kripto para uzmanı Twitter üzerinden 219.100 takipçisine, piyasa değerine göre beşinci en büyük kripto para biriminin mevcut seviyesinden yaklaşık %12 oranında gerileyebileceğini belirtti. Grafiklerdeki teknik analizinde Elliott dalga teorisini uygulayan uzman isim, Binance Coin’in beş dalgalı bir yükseliş modelini tamamladığını ve %61,8 ile çakışan bir seviye olan yaklaşık 265 dolara kadar düzeltmeye hazır olduğunu iddia etti. Ayrıca bu bölge yılbaşından bu yana kripto para biriminin en yüksek seviyesi olan 323 doların Fibonacci seviyesi. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bence minimum 265 dolara inen BNB, günlük kapanıştan sonra herhangi bir sıçramada kesinlikle gerileme yaşayabilecek altcoinler listesinde yer aldığı için radarımda bulunuyor.

Binance Coin yazı kaleme alındığında 300 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AVAX’da Düşüş Beklentisi!

Uzman isim BNB analizinin ardından Ethereum rakibi olarak görülen Avalanche’ı (AVAX) ele alıyor. Smart Contracter’a göre Avalanche, beş dalgalı bir yükseliş modelini tamamladıktan sonra Şubat ayı içerisinde %30 oranında bir düzeltme yapabilir. Smart Contracter’ın grafikleri ele alındığında, Avalanche’ın fiyatının 14 doların hemen altına düşebileceği görülüyor; ayrıca bu alan, yılın bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 18,97 dolardan %61,8 Fibonacci seviyesine denk geliyor. Analist konu hakkında şunları söyledi:

Birçok büyük hacimli kripto para birimleri, mevcut konum itibariyle günlük bazda temiz, net 5 dalgalı yükselişler gerçekleştirdi. Hepsi değil, ama yeterli. AVAX’da, önümüzdeki ay içerisinde %25-30 oranında bir geri çekilmenin başladığını görebileceğimizi düşünüyorum. Kötü haberlerin taşıyıcısı olmaktan nefret ediyorum ama olan bu.

Yazı kaleme alındığında AVAX, 18.11 dolar seviyesinden işlem görüyor.