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  •   20 Günde Yüzde 200 Yükselen Bu Altcoin Yeni Dalga Sinyali Veriyor!

20 Günde Yüzde 200 Yükselen Bu Altcoin Yeni Dalga Sinyali Veriyor!

Ocak ayının başından bu yana yüzde 200'ün üzerinde yükselen altcoin yeni dalga sinyalleri veriyor. İşte popüler altcoin'e dönük beklentiler.
17:30
20 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 20 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ederken en büyük kripto paranın bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederek her geçen saatle fiyatın 22 bin dolara doğru bir yükselmesinin 19 bin dolara doğru düşmesinden daha olası olduğu fikri güç kazanıyor. Bitcoin’in bu durumu birçok altcoin’in kendi rallilerinin fitilini ateşlediği görülüyor. Solana‘da (SOL) onlardan biri.

Solana Fiyat Analizi

Şu anda BTC için aşağı tarafta Pazartesi gününün en düşük seviyesi olan 20 bin 600 bin doları destek görevi görüyor ve bu seviyenin altındaki daha düşük zaman dilimindeki düşüşler birer satın alım fırsatı olarak değerlendirilmiş durumda. Bitcoin’deki yükselişe büyük ve hızlı adımlarla ayak uyduran Solana, Ocak ayında ilk gününden bu yana değerini yüzde 200’ün üzerinde arttırdı ve yatırımcılar altcoin için sırada ne olduğunu sorgulamaya başladı.

SOL, Ocak ayının ilk 20 gününde yüzde 212 değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bitcoin’in yükselmeye devam etmesinin kripto para piyasasındaki kısa vadeli yükseliş hissiyatını beslemesi ve Solana’yı daha da yukarı çekmesi bekleniyor. Geliştirici sayısı metrikleri de yükseliş tezini destekliyor gibi görünse de daha fazla araştırma SOL için görünümün çok da iyi olmadığını ortaya koyuyor.

Solana, Noel’den hemen sonra bir aylık aralığın (sarı) en düşük seviyesinin altına düştü ve 3 Ocak’ta toparlandı. Ralliye duyulan güvensizlik, piyasaların beklentilerin tersi yönünde hareket etme eğilimi gösteriyor olmasından hareketle yükselişin şiddetli olmasına neden oldu. Dengelenmiş Hacim Göstergesi (OBV) de Ocak ayının başından bu yana yukarı yönde hareket etti.

Günlük SOL grafiğinde beyaz renkle işaretlenmiş 22 dolar ila 18,66 dolar aralığında bir adil değer boşluğu (FVG) oluştu. Bu, fiyatın bu boşluğu doldurabileceği ve yukarı yönde hareketine devam etmeden önce uzun (long) pozisyonları likidite ederek oyunun dışına itmek için biraz daha düşebileceği anlamına geliyor. Aşağı tarafta önemli destek seviyeleri 18 dolar seviyesinin altında yer alıyor. Bu seviyeler SOL’da alım yapmak için değerlendirilebilecek önemli alım bölgeleri olabilir.

Kısa vadede alım yapılabilecek önemli seviyeler ise Fair Value Gap’in (FVG) dibi olan 18,66 dolar seviyesi ve 4 saatlikte yükselişin kırılımı olarak öne çıkan 17,6 dolar seviyesi. Her iki seviyeden de alınabilecek güçlü bir yükseliş tepkisi, OBV’deki bir artışla birleştiğinde muhtemelen fiyatın yukarı yönde devam etmesinin sinyali olacak.

SOL’un Fiyat Grafikteki Pozitif Görünüme Rağmen Ayılar Devrede

Veriler, Solana‘nın geliştirme aktivitesinin yeni yılda durduğunu ancak son birkaç haftadır toparlandığını gösteriyor. SOL’u çevreleyen endişe verici bir başka husus da hem geçtiğimiz ay hem de geçtiğimiz altı ay boyunca, geliştirme aktivitesinin çıplak gözle fiyat eğilimi ile bir miktar korelasyon göstermesi.

Piyasa katılımcıları 8,8 dolar seviyesinden başlayan toparlanmaya karşı açığa satış yapmaya çalıştıkta Binance’teki fonlama oranı Ocak ayı başında son derece negatifti. Kısa (short) pozisyonların likidasyonları ralliyi besledi. 14 Ocak’ta 19.5 milyon dolar değerinde pozisyon likide edildi. Geçtiğimiz hafta, ağırlıklı duyarlılık metriği de negatif bölgede kalarak olumsuzluğa işaret etti.

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