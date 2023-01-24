Yakından takip edilen iki kripto para analisti, piyasa değeri bakımından en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin'in (DOGE) büyük bir çıkış için hazırlanıyor olabileceğini düşünüyor.

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Yakından takip edilen iki popüler kripto para analisti ve stratejisti, piyasa değeri bakımından en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) büyük bir çıkış için hazırlanıyor olabileceğini düşünüyor.

DOGE Kritik Direnç Seviyesine Dayanmış Durumda

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Rekt, 330 binden fazla Twitter takipçisine Shiba Inu (SHIB) rakibi Dogecoin’in haftalık grafikte bir yükseliş dönüş yapısının diyagonal direncini test ettiğini belirterek şunları söyledi:

DOGE şu anda düşen takozun tepe noktasını test ediyor ve buradan gelecek bir kırılım için hazırlanıyor gibi görünüyor.

Analistin paylaştığı DOGE grafiğine bakıldığında, Dogecoin’in önemli bir rallinin fitilini ateşlemek ve kayda değer bir yükselişi tetiklemek için geçmesi gereken direnç noktası 0,090 dolar seviyesi.

Dogecoin’in Kaderi Bitcoin’e Bağlı

Bir diğer kripto para analisti de Rager da Dogecoin’de önemli bir kırılım yaşanabileceği görüşünde. Anonim kripto para analisti, 200 binden fazla Twitter takipçisine DOGE’nin birikim (konsolidasyon) aralığının üst sınırını test ettiğini söyledi:

İzlediğim ve yavaşça birikim yaptığım bir grafik. Sadece mevcut düzeni seviyorum ve geç kalmayı sevmiyorum. DOGE harika bir tepki verdi. Yukarı doğru güzel bir hareket yaptı, ancak Bitcoin’in geri çekilmesi onu kırılım öncesine geri getirdi. BTC‘nin yeniden yukarı hareket etmesini sabırla bekliyor olacağım.

Analistin DOGE grafiğine bakıldığında, Dogecoin şu anda bir birikim bölgesinin üzerinde işlem gördüğü görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,28’lik yükselişle 0,08911 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlar en büyük köpek temalı kripto para 2021’in Mayıs ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 87 altında fiyatlanıyor.