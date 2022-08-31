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2 Altcoin’den İşaret Fişeği: L2 Altcoin Sezonu Başladı mı?

Ethereum Layer 2 (L2) çözümleri, 2021-2022'de yatırımcı ilgisinde ve kullanımda büyük bir artış gördü. Peki L2 altcoin sezonu başladı mı? Gelin öne çıkan iki L2 projesine bakarak devam edelim.
11:30
31 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Layer 2 (L2) çözümleri, 2021-2022’de yatırımcı ilgisinde ve kullanımda büyük bir artış gördü. L2 platformlarındaki kilitli toplam değer (TVL), bu yılın başından bu yana (ETH açısından) yüzde 130 arttı. L2’lerin birbiri arasındaki yarışının en önünde iki ana platform yer alıyor: Arbitrum ve Optimism. Ancak, benzeri görülmemiş voaltilitenin tam ortasında gelen L2’lerinin çıkışı kimisine göre endişe verici.

Optimism’in İnorganik Yükselişi

Yazım sırasında L2’lere olan talep göz önüne alındığında, Arbitrum ve Optimism‘in günlük ETH işlemlerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğu görülüyor. Aslında, buradaki birleşik TVL statüsü, ETH’nin yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor ve Ağustos ayında TVL istatistiklerinde yüzdelik olarak yüzde 8,1’lik bir artış söz konusu.

İlk olarak, Optimism’in Aave kullanıcıları için likidite madenciliği programını (OP ödülleri) başlatması söz konusu talebi destekledi. OP ödüllerinin gelmesinden bu yana, kullanıcılar Ağustos ayının başlarında Optimism’in TVL’sini 600 milyon dolardan neredeyse 1.2 milyar dolara yani iki katına çıkarmayı başardılar. Optimism ağının yerel varlığı OP’un fiyatında da büyük bir yükseliş oldu ve altcoin‘in fiyatı 0,5 dolardan 2,17 dolara kadar çıktı. CoinMarketCap’in verilerine göre OP, yazım sırasında 24 saatte yüzde 0,23 düşüşle 1,16 dolardan alınıp satılıyor.

Ayı piyasasının ortasında altcoin’de yaşanan bu çıkışa inanmakta güçlü çeken yatırımcılar OP’taki bu çıkışın organik mi yoksa inorganik mi olduğunu sorgulamaya başladı. Messari analistleri, altcoin‘deki inorganik büyümeyi göstermek için bazı kanıtlar sağladı. Bu kanıtlara göre Optimisim’in işlem adresleri, ekosistem teşviklerinden dolayı sert bir şekilde arttı, ancak son haftalarda düşmüş durumda. Optimism’in işlem adresi bir miktar büyüme kaydetse de büyüme sürdürülebilir olmadı.

Arbitrum’un Yükselişi

Öte yandan Arbitrum, ağ kullanımı için herhangi bir teşvik sunmadan tutarlı bir şekilde aktif kullanıcı sayısı metriğinin arttığını gördü. Blockchain analitik platformu Nansen, Arbitrum’daki ağ etkinliğinde muazzam bir artış olduğunu bildirdi. Önceki rapora göre, ağda 106 bin benzersiz adres ve 306 binden fazla adres bulunuyor.

Aynı zamanda, bugün için planlanan büyük güncellemeyi de unutmamak gerekiyor. Bir Ethereum Layer 2 ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum, en önemli güncellemelerinden birine alacak. Güncellemenin ağın işlem hacmini artırması, işlem ücretlerini düşürmesi ve Arbitrum ile Ethereum arasındaki zincirler arası iletişimi basitleştirmesi bekleniyor.

Merkeziyetsiz finans için veri toplama platformu olan DeFiLlama’ya göre, Arbitrum 111 farklı protokole dağıtılmış ağ üzerinde 936 milyon dolarlık kilitli toplam değere (TVL) ulaştı. GMX, Stargate, Curve ve Uniswap şu anda en popüler uygulamalar arasında yer alıyor.

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