Popüler altcoin için büyük müjdelerin açıklanacağı tarih belli oldu. Yatırımcılar bu iki günde aşırı volatilite görebilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 10 kripto para arasında yer alan popüler akıllı sözleşme platformu 18-19 Kasım duyurusunu yaptı. Bu tarihlerde kripto paranın fiyatında ciddi artışlar görülebilir. Birkaç dakika önce yapılan etkinlik duyurusu topluluğu şimdiden heyecanlandırdı. Peki bu tarihte ne olacak? Hangi altcoinin yatırımcısı için müjdeler açıklanacak?

Cardano (ADA) Rallisi

Muhtemelen etkinlik duyurusunda belirtildiği gibi önemli ortaklıklar açıklanırsa 18-19 Kasım tarihinde Cardano (ADA) fiyatının ralli yapacağını göreceğiz. Elbette bunun olması için Rusya’nın nükleer kullanmaması, Çin’in Tayvan’a saldırmaması, dolar endeksinin 113 seviyesini aşmaması gibi binlerce koşul var.

IO ScotFest birkaç dakika önce duyuruldu. İskoçya’nın başkenti ve Cardano’nun Ouroboros protokolünün doğum yeri olan Edinburgh, bu ay IO ScotFest: Voltaire’in çağı etkinliğine ev sahipliği yapacak. Input Output Global (IOG) ekibi, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde şehrin ünlü üniversitesinde Cardano’yu dünyanın önde gelen proof-of-stake blockchaini olarak kutlamak ve beş yılı aşkın süredir devam eden yolculuğunu değerlendirmek için toplanacak. ScotFest, Cardano Vakfı‘nın İsviçre’de iki gün boyunca ev sahipliği yapacağı zirveye öncülük edecek.

Yükselebilecek Altcoin

Neden yükselebilecek? Bunun için etkinlikle alakalı duyurunun detaylarına inmememiz gerekiyor. İki gün boyunca, yeni duyurular ve proje güncellemeleriyle birlikte 20’den fazla açılış konuşması ve sunumu göreceğiz. Hepsi de bugüne kadar nelerin başarıldığını sergileyecek ve gelecek için nelerin planlandığını kapsayacak. Bazı önemli başlıklar şunlar;

Cardano’yu ve daha geniş blockchain endüstrisini ileriye taşıyan yeni girişimleri ve iş birlikleri duyurulacak.

Merkezi olmayan, topluluk öncelikli bir ekosistemin sürekli büyümesinin nasıl destekleneceğine dair planlar açıklanacak.

Heyecan verici yeni projeler burada ilan edilecek.

Özel bir açılış konuşmasında IOG’nin CEO’su Charles Hoskinson, Voltaire’e giden yolculuk, yönetişim ve Cardano’nun geleceği hakkında konuşacak. Ayrıca Cardano’nun akıllı sözleşme komut dosyası dili Plutus hakkında da bir güncelleme yapılacak; dil Aralık 2018’de PlutusFest’te lanse edilmişti.

Ana etkinlik sadece dijital olacak.

Cardano (ADA) fiyatı Vasil sonrasında önemli ölçüde düştü. Mayıs ayından itibaren şiddetlenen ayı piyasalarında kayıpları sınırlayan Vasil, canlıya alındıktan sonra ADA fiyatının düşmesine neden oldu. Belki bu etkinlik fiyatın yeniden toparlanması için bir fırsat olur.

ADA Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,41 dolarda bulunuyor.