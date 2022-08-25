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14’ncü Sıraya Oturan Altcoin’in Destek Hattındaki Dansı Yatırımcıları Korkutuyor!

Son 12 ayda kripto para piyasalarını etkisi altına alan ters rüzgarlara ve düşüş koşullarına rağmen Avalanche (AVAX) zirveye tırmanmaya devam ediyor. Son olarak Polygon'un MATIC'ini geçti ve 14'ncü sıraya oturdu.
16:40
25 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 12 ayda kripto para piyasalarını etkisi altına alan ters rüzgarlara ve düşüş koşullarına rağmen Avalanche‘ın (AVAX) zirveye olan yolcuğunu devam etti. Altcoin’in piyasa değeri, düşüş koşulları nedeniyle son iki haftada yaklaşık 2 milyar dolar azaldı, ancak şimdi toparlanma belirtileri gösteriyor.

AVAX’ın Destek Hattındaki Dansı

Avalanche, son 24 saat içerisinde Polygon‘un yerel varlığı MATIC’i geçmeyi başardı ve piyasa değerine göre en büyük kripto paralar listesinde 14’ncü sıraya oturdu. AVAX, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,04’lük yükselişin ardından 6.6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. MATIC ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,99 yükselişle 6.5 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.

Avalanche’ın piyasa değeri, yazının hazırlandığı sırada aylıkta gördüğü en yüksek seviyenin oldukça altında hareket ediyor. Peki, kripto para piyasaları geçen haftaki çöküşün ardından güç bularak toparlanmakta zorlanırken Avalanche için sırada ne var? AVAX’a daha fazla para akışı olacak mı? Şüphesiz Altcoin için en çok merak edilen sorulardan biri bu.

AVAX’ın son beş gündür destek çizgisinin üzerinde durduğunu belirtmek gerekiyor. Aynı destek çizgisi, dokuz haftadır üzerinde hareket ettiği yükselen aralığın bir parçası. Birçok belirsizlik altcoin‘in mevcut fiyat seviyesinin altını kazıyor.

Belirsizlik, fiyatın aynı destek hattını defalarca test etmesinden kaynaklanıyor ve bu durum desteğin zayıflanmasına neden olmuş durumda. Öte yandan son yaşanan olumsuzluk sonra piyasa daha temkinli. Dolayısıyla daha fazla düşüş ihtimali masada.

AVAX’ın piyasa duyarlılığı şu anda piyasalardaki belirsizliğine rağmen boğalar lehine gelişiyor. Bu, geçen haftaki düşüş performansı sırasında daha önce düştükten sonra 21 Ağustos’taki ağırlıklı duyarlılık metriğinde açıkça görülüyor.

Fonlama Oranı

Kripto para borsası Binance‘daki fonlama oranı da 20 Ağustos’taki sert yükselişin ardından yatırımcı duyarlılığında değişikliği işaret ediyor. Duyarlılık değişimi şu anda boğaların lehine olmasına rağmen, AVAX’ın fiyat hareketi hala hakim düşüş trendinin ağır etkisi altında.

Bu, desteği yeniden test ettikten sonra fiyat hareketinin neden yükselmediğini de açıklıyor. Geçen haftaki düşüş koşullarının devamı, muhtemelen AVAX için başka bir satışı tetikleyecek gibi duruyor. Öte yandan, kripto para piyasalarının yönünü yukarı çevirmesi AVAX’ta yükselişi tetikleyebilir ve fiyat zayıflayan destekten uzaklaşabilir.

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