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Türkiye, küresel kripto para piyasalarında önemli bir yere sahip ve ülkemizde milyonlarca kripto yatırımcısı bulunuyor. Birçok ülkeye göre kripto paraları erken keşfeden Türk yatırımcılar yıllardır bu piyasada aktif olarak rol oynuyor. Peki Türk kripto yatırımcısı en fazla hangi altcoinlere ilgi gösteriyor? Hacim rekorları hangileri?

ANKR Token

Bugünün yıldızı ANKR Token oldu. Microsoft ile ortaklık açıklayan proje Web3 dünyasında önemli işler yapacak gibi görünüyor. Microsoft ortaklığıyla alakalı detayları zaten son dakika olarak duyurmuştuk ve ardından fiyatı dolar bazlı %50’nin üzerinde arttı ve yükseliş eğer BTC izin verirse devam edecek gibi görünüyor. Piyasaların yükseldiği dönemlerde haber akışının ne kadar önemli olduğundan haftalarda önce bahsetmiştik. Eğer Bitcoin yükseliyorsa altcoinler pozitif ayrışmak için büyük müjdelerini yatırımcılarına duyurmak için hızlı hareket ederler. Elbette bunu meyvelerini de toplarla. ANKR Token bunu yaptı ve fiyatı hızla arttı.

Türkiye merkezli kripto para borsalarında ANKR Token için alım/satım işlemleri oldukça yoğundu. Toplam hacim 1,12 Milyar TL seviyesini geçti. Tek bir altcoinde 1 Milyar TL’nin üzerinde hacim görülmesi altcoine olan ilgiyi net biçimde gösteriyor. Aylık bazda %100’ün üzerinde artan fiyat son 1 haftada TL bazlı %84,54 kazanç getirdi.

Türklerin Aldığı 10 Altcoin

Ülkemizdeki kripto para yatırımcıları hızlı kazancın peşinden gidiyor ve hacim sıralaması da bunu gösteriyor. Örneğin ANKR Token çok büyük bir volatilite yaşadığı için ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada aylardır yapay zekanın oluşturduğu hype ile fiyat artışı yaşayan Fetch (FET) Coin var. Düzenli paylaşımlarımızı takip edenler veya 21milyon.com’u ücretsiz biçimde aktif olarak kullananlar zaten FET Coin’in aylardır Türk yatırımcıdan büyük ilgi gördüğünü biliyor. Türk kripto yatırımcısı Fet Coin ile ciddi kazanç elde etti. Yapay zeka altcoini Kasım sonundaki ChatGPT lansmanının ardından dolar bazlı 10 kat civarında kazanç fırsatı sundu.

Yukarıdaki görselde ise hacim kralı diğer kripto paraları görüyorsunuz. Tether her zaman dolar alıp/satmak isteyen yatırımcıların ilk tercihlerinden biri ve Bitcoin birçok altcoinden bugünlerde daha hızlı hareket ettiği için ilgi görmeye devam ediyor. Burada GRT ve NEO dikkat çekiyor onu da Çin merkezli kripto paralara artan ilgiyle ilişkilendirebiliriz. Hatta Alibaba ortaklığından dolayı Avalanche da bu kategoriye girebilir. Peki Ripple? Yıllardır Türk yatırımcı XRP Coin’in ATH seviyesini görmesini bekliyor ancak dava büyük ihtimalle yıl sonu sonuçlanacak ve yıllardır artan arz nedeniyle fiyatın ATH görmesi pek mümkün olmayabilir. Peki sizin favori kripto paranız hangisi?