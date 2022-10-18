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Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen bir analist popüler altcoin’in büyük oranda ivme kaybedeceğini belirtti.

Cardano (ADA), Bu Seviyelere Düşebilir!

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken, kıdemli bir analist, ADA‘nın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia ediyor. Cardano yatırımcıların uyaran analist, ADA’nın teknik olarak giderek daha zayıf hale geldiğine dikkat çekti. Yeni bir strateji oturumunda Jason Pizzino, 276.000 YouTube abonesine ADA’nın fiyatının, destek seviyelerini birbiri ardına kaybettiği için 0,30 dolara veya daha düşük seviyelere çakılabileceğini söylüyor. Uzman yaptığı açıklamada “ADA’nın dayanacağını sanmıyorum. Yakın zamanda 0,60 doların üzerine çıkacağını sanmıyorum. 0,36 seviyesine geri dönerse, düşüş daha da derinleşebilir. Mayıs ayındaki en düşük seviyeye 0,40 dolar idi. ADA’nın bu seviyenin altına düştüğünü, günlük grafikte direnç seviyelerini geçemediğini ve Bitcoin (BTC) ile meydana gelen her türlü yükselişin genel olarak daha az yukarı yönlü olabileceğini görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Analiste göre, Bitcoin düştüğünde ve düzeltmeler yapıldığında, ADA’da sert bir darbe alacak. Çünkü makro grafikte genel olarak çok daha zayıf bir konumda. ADA‘nın 0.30 doları kaybetmesi halinde 0.17 dolara düşmesi mümkün. ADA, an itibariyle 0,37 dolardan işlem görüyor. Pizzino, ADA’nın çöküşü önlemek için tek şansının, bu ay ani bir ralli yapması olduğunu söylüyor. Analiste göre, ADA’yı bu felaketten kurtarabilecek tek şey, Ekim ayında nispeten hızlı bir şekilde önceki tüm destek seviyelerinin üzerine çıkması ve ardından 0,40 doların üzerine çıkması ve bu seviyenin üzerinde konsolide etmeye başlaması. Bu gerçekleşene kadar, ADA’nın muhtemelen başı belada ve daha da düşecek.

Ethereum, Umut Vaat Ediyor!

Pizzino ayrıca Ethereum‘u (ETH) da inceliyor. Analiste göre, kapanışların 1.280 doların üzerinde kaldığını görmek güzel. Bu, iyi bir işaret ve bu hafta hacim geri geldiğinde fiyat ivme kazanabilir. Aksi takdirde, ETH 1.190 dolara düşebilir. Analist, ETH’nin büyük tehlikeyi atattığını vurgularken uzun vadede iyimser. Glassnode’un paylaştığı önemli bir grafiğe göre, yedi günlük hareketli ortalamaya (MA) göre yeni Ethereum adreslerinin sayısı 10 ayın en yüksek seviyesi olan 5.044.161’e ulaştı.

Bu durum, Ethereum’a yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden arttığına ve Merge sonrası artan satış baskısı nedeniyle önemli kayıplardan sonra ETH’nin yeniden ayağa kalkabileceğini gösteriyor.Uzmanlara göre, kripto para piyasasının yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in para politikaında geri adım atması gerekiyor.