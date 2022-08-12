X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

10 Kripto Paraya Dikkat! Tarihleri ve Beklenen Gelişmeler!

Tek tek tüm tarihler ve önemli gelişmeleri. Hangi altcoinde yatırımcılar hangi gelişmeyi bekliyor? Altın değerinde.
21:42
12 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önümüzdeki günlerde 10 kripto paranın önemli haberleri var. Bu gelişmeler fiyata direkt olarak etki edebilir. Altcoinler önemli gelişmelerde %100’ü aşan kazançlar elde edebiliyor. Yatırımcıların en büyük problemi ise bu gelişmeleri yeterince önceden fark edememiş olmalarıdır. Aşağıda paylaşılacak gelişmeleri de bu minvalde değerlendirebiliriz.

Kripto Paralarda Haberin Önemi

Piyasalarda sıklıkla önemli altcoin gelişmeleri oluyor. Henüz haber sosyal medyada dolaşıma girmeden önce bunları takip edenler erken dönem yatırım fırsatı buluyor. Eğer iyi bir yatırımcıysanız ve erken dönem giriş fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız bu tarz haberlerin önceden farkında olmalısınız. Örneğin dYdX bir ağ değişikliği duyurdu ve fiyatı hızla arttı veya 15-16 Eylül tarihinde Ethereum birleşmesi var ve fiyat artıyor. Yani kripto paralardaki fiyat hareketleri sadece teknik kurulumlardan ibaret değil.

Yatırımcıların piyasaya daha geniş bir çerçeveden bakarak temel analiz kısmını da ihmal etmemesi önemlidir. Peki önümüzdeki günlerde hangi altcoinlerin ne gibi gelişmeler var? Bunların tarih ve detayları neler? Sizin için derledik.

10 Kripto Para ve Haberleri

STEPN alternatifi olarak doğan StepApp (FITFI) yine ona benzer bir uygulamadır. Son 1 ayda fiyatı yaklaşık %74 oranında artış yaşadı. Fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,125 dolarda bulunuyor. Son 24 saatte %7,7 arttı. 15 Ağustos tarihinde mainnet haberi olduğu için fiyat yükseliyor. Önümüzdeki 3 gün içinde de yükselişin devam etme ihtimali var.

Diğer 9 altcoin ve haberi ise şunlardır;

  • xHashtag (XTAG) yazı hazırlandığı sırada 0,0721 dolardan alıcı buluyor. Son 1 ayda %4’e yakın artış yaşadı. 16 Ağustos tarihinde Solana ağında tokenlerini başlatacak.
  • Unifi Protocol DAO (UNFI) bugün %14 arttı ve 12,68 dolardan alıcı buluyor. 30 günlük periyotta fiyatı %100’ün üzerinde arttı. 17 Ağustos tarihinde V2 Harmony ağında başlatılacak.
  • UpOnly (UPO) son 1 ayda %34 düşüş yaşadı. UPO sahipleri için 19 Ağustos tarihinde yeni bir stake turu başlatılacak.
  • SeedifyFund (SFUND) 1 ayda %97 artış yaşayan altcoin 21 Ağustos tarihinde stake başlatılacak ve ikinci airdrop yapılacak.
  • Strip Finance (STRIP) 1 aylık dönemde %27 arttı ve 25 Ağustos tarihinde mainnet başlatılacak.
  • Ultra (UOS) kısa süre içinde %41 arttı. 29 Ağustos tarihinde kendi pazaryerini halka açacak.
  • Keep Network (KEEP) aynı dönemde %18 arttı. Staking istemcisi 15 Eylül tarihinde başlatılacak.
  • Ethereum (ETH) 30 günde %81,3 oranında artış yaşadı. 15-16 Eylül tarihinde Merge var bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bugün yapılan açıklamaya göre 7 günlük bir gecikme yaşanabilir.
  • Starfish (SEAN) Eylül ayı içinde Tokensoft aracılığıyla IDO yapacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
Bu Kripto Paralar Geçtiğimiz Haftanın En Büyük Kaybedenleri!
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Wing Finance Coin Nasıl Alınır?
Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!
Son Dakika: Coinbase Az Bilinen Altcoini Paylaştı! Fiyatı Hızla Artıyor, Yüzde 40!
Popüler Borsanın Altcoini Bu Haberle Yükseldi! Fiyat Alıcılara Fırsat Verebilir!
Popüler Borsanın Altcoini Bu Haberle Yükseldi! Fiyat Alıcılara Fırsat Verebilir!
Balinaların İlgi Gösterdiği 2 Altcoin! Düşüş Yakında Başlayabilir!
Balinaların İlgi Gösterdiği 2 Altcoin! Düşüş Yakında Başlayabilir!
Yüzde 86 Yükselen Altcoin İçin Yakında Düşüş Başlayabilir!
Yüzde 86 Yükselen Altcoin İçin Yakında Düşüş Başlayabilir!
Acı Gerçek! SHIB’de Yakımlar İşe Yaramıyor! İşte Yeni Mucize İçin 10 Şart!
Acı Gerçek! SHIB’de Yakımlar İşe Yaramıyor! İşte Yeni Mucize İçin 10 Şart!
Bu Verilere Dikkat! İşte Haftanın En Çok Kazanan Kripto Paraları!
Bu Verilere Dikkat! İşte Haftanın En Çok Kazanan Kripto Paraları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
Son Teknik Analizler
Elliot Dalgası Nedir?
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022