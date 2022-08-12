Tek tek tüm tarihler ve önemli gelişmeleri. Hangi altcoinde yatırımcılar hangi gelişmeyi bekliyor? Altın değerinde.

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Önümüzdeki günlerde 10 kripto paranın önemli haberleri var. Bu gelişmeler fiyata direkt olarak etki edebilir. Altcoinler önemli gelişmelerde %100’ü aşan kazançlar elde edebiliyor. Yatırımcıların en büyük problemi ise bu gelişmeleri yeterince önceden fark edememiş olmalarıdır. Aşağıda paylaşılacak gelişmeleri de bu minvalde değerlendirebiliriz.

Kripto Paralarda Haberin Önemi

Piyasalarda sıklıkla önemli altcoin gelişmeleri oluyor. Henüz haber sosyal medyada dolaşıma girmeden önce bunları takip edenler erken dönem yatırım fırsatı buluyor. Eğer iyi bir yatırımcıysanız ve erken dönem giriş fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız bu tarz haberlerin önceden farkında olmalısınız. Örneğin dYdX bir ağ değişikliği duyurdu ve fiyatı hızla arttı veya 15-16 Eylül tarihinde Ethereum birleşmesi var ve fiyat artıyor. Yani kripto paralardaki fiyat hareketleri sadece teknik kurulumlardan ibaret değil.

Yatırımcıların piyasaya daha geniş bir çerçeveden bakarak temel analiz kısmını da ihmal etmemesi önemlidir. Peki önümüzdeki günlerde hangi altcoinlerin ne gibi gelişmeler var? Bunların tarih ve detayları neler? Sizin için derledik.

10 Kripto Para ve Haberleri

STEPN alternatifi olarak doğan StepApp (FITFI) yine ona benzer bir uygulamadır. Son 1 ayda fiyatı yaklaşık %74 oranında artış yaşadı. Fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,125 dolarda bulunuyor. Son 24 saatte %7,7 arttı. 15 Ağustos tarihinde mainnet haberi olduğu için fiyat yükseliyor. Önümüzdeki 3 gün içinde de yükselişin devam etme ihtimali var.

Diğer 9 altcoin ve haberi ise şunlardır;