Okuma Süresi: 2 Dakika

Curve DAO Token fiyatı 19 Temmuz’da 1,55 dolardan düşmeye başlamasından beri istikrarlı bir şekilde değer kaybediyor. Fiyat grafiğindeki ters V şeklindeki tepe modelinin de desteği ile altcoin’in fiyatı yüzde 50’nin üzerinde düşüşle 0,738 dolar seviyesine kadar geriledi. Altcoin üzerindeki satış baskısı devam edecek olursa fiyat 0,677 dolara kadar düşebilir. Dahası, düşen tepeler serisi yeni bir sert düşüşün yaşanabileceğine işaret ediyor. Böyle bir durumda fiyatın 0,67 dolardaki desteğine kadar gerilemesi beklenebilir olsa da altcoin için yukarı yönlü bir senaryo çok daha fazla konuşuluyor.

CRV Token Fiyat Analizi

Günlük CRV token grafiğine bakıldığında, altcoin’in fiyatının düşen kama formasyonunun içinde hareket ettiği görülüyor. Bir düşen kama modeli önemli fiyat düşüşlerine neden oluyor olsa da genel olarak kamanın üst direnç seviyesinin kırılmasıyla fiyatın sert şekilde yükselmesi beklenir. Curve DAO Token fiyatı şu anda 0,8 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son günlerde kamanın destek çizgisinden toparlanmış olması modelin çalıştığı anlamına geliyor. Model içindeki bu boğa döngüsü yapısının fiyatı direnç çizgisine kadar itmesi bekelenebilir.

Fiyatın yukarı yönde hareket etmesi noktasında alıcılar ilk olarak 8,53 dolardaki ara direnci aşmak için mücadele edecek. Bu seviyenin geçilmesiyle birlikte düşen kama modelinin ana direnç çizgisi, 0,993 dolar seviyesinin kırılımının testi beklenebilir. Bu direnç seviyesinin kırılmasıyla formasyon tamamlanmış ve yükseliş momentumunun artmasıyla fiyat 1,55 dolara kadar hareket edebilir.

Curve DAO Token Teknik Analizi

MACD ve sinyal hattı arasındaki düşüş eğilimi, fiyatı trend çizgisini desteklemek için düşürmek üzere satıcıları güçlendirir. Bununla birlikte aşağı eğilimli EMA’lar (20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük), ayı trendinin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca 20 günlük EMA, bu EMA’Lar arasında en dinamik direnç görevi göreni.

Özetle, CRV Token için ana direnç seviyeleri sırasıyla 1 dolar ve 1,27 dolarda. Ana destek seviyeleri ise sırasıyla 0,677 dolar ve 0,565 dolarda. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre CRV, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,39 düşüşle 0,8167 dolardan işlem görüyor.