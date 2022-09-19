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  •   1 Dolar Altında Olan ve Analistlerin Radarındaki Altcoin’ler!

1 Dolar Altında Olan ve Analistlerin Radarındaki Altcoin’ler!

Her ne kadar düşük değerli olsalar da 1 dolar altındaki kripto para birimleri yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 
17:15
19 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Şu anda kripto para piyasasında 1 dolar altında oldukça fazla kripto para birimi var. Her ne kadar düşük değerli olsalar da bu kripto para birimleri yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Çünkü fiyatı yüksek olan kripto para birimlerine nazaran daha iyi kazanç getirebilecekleri düşünülüyor.

Buna ek olarak bu kripto para birimlerinin 1 dolar altında olması onların içsel değerinin düşük olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu kripto para birimleri düşük bütçelerle de kripto para yatırımından kar alınmasını sağladığı ve projeleri güçlü olduğu için tercih ediliyor gibi görünüyor.

1 Dolar Altındaki Coin’ler

  • Lucky Block (LBLOCK): Analistlere göre düşük fiyatlı altcoin’ler arasında Binance Smart Chain’e dayanan Lucky Block takip edilmesi gereken kripto para birimleri içinde bulunuyor. Lucky Blocks ekibi, blockchain protokollerini kullanan oyuncularla dünya çapında yaygın olarak erişilebilir bir oyun ekosistemi yaratmayı hedefliyor. Kripto para meraklılarına ve yatırımcılara alternatif bir yatırım stratejisi sunarken kazanma oranlarını artırmayı hedefleyen proje, kriptonun ana ilkelerine bağlı kalıyor: Şeffaflık ve adalet.
  • Basic Attention Token (BAT): Basic Attention Token, 5 yıldan uzun bir süre önce Mayıs 2017’de piyasaya sürüldü. BAT’ın piyasa değerine göre en iyi 100 kripto para birimi arasında yer alması ise dikkatleri çekiyor. Analistlere göre Basic Attention Token, açık ve yerleşik amacı sayesinde, diğer faktörlerin yanı sıra, toplulukta sağlam bir piyasa değeri ve itibarı korumayı başardı. BAT, Brave Ads adlı bir platform aracılığıyla reklam kampanyaları yürütmek için bir ödeme tokenı olarak işlem görüyor. BAT yazının kaleme alındığı sırada 0,29 dolardan işlem görüyor.

  • The Sandbox (SAND): Metaverse ekosisteminin parlaması ile birlikte dikkatleri üzerine çeken Sandbox, kullanıcıların dijital varlıklar oluşturmasına, satın almasına ve satmasına izin vermek için blok zincir oyunlarını kullanıyor. Sandbox, para kazanma ve kripto para birimleriyle etkileşim kurma sürecini oyunlaştıran “play to earn” modelini kullanıyor. Platformun yerel kripto para birimi olan SAND, uzun bir geçmişe sahip umut verici ucuz bir kripto para birimi olarak görülüyor. SAND yazının yayına hazırlandığı sırada 0,82 dolardan işlem görüyor.

  • Fetch (FET): Fetch.ai, verileri riske atmadan kullanıcılar için sıradan işler yapan bir hizmettir. Park etme, bilet satın alma ve benzeri şeyleri düzenlemenize yardımcı olabilecek blok zinciri tabanlı AI ve makine öğrenimi teknolojisini kullanarak “dijital ikizler” oluşturuyor. Projenin tokenı olan FET, yukarıda bahsedilen dijital ikizleri bulmak, oluşturmak, dağıtmak ve eğitmek için kullanılıyor. Özellikle akıllı sözleşmeleri ve oracle’ları olmak üzere platformun ekosisteminin önemli bir parçası olduğu düşünülüyor. Stake özelliğini de sunan FET yazının yayına hazırlandığı sırada 0,08 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak analistlerin dikkatini çeken ve 1 dolar altında işlem gören kripto para birimleri arasında; Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Chiliz (CHZ), Ren (REN), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Ankr (ANKR), DeFiCoin (DEFC), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) ve Decentraland (MANA) gibi kripto para birimleri yer alıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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