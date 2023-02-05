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Alarmlar çalıyor, Türk kripto para topluluğunun da ilgi gösterdiği en büyük 40 kripto paradan biri çakılabilir. Sürekli yükselişler hiçbir piyasada sağlıklı değil ve fiyat düzeltmeleri bir noktada zorunlu hale geliyor. Popüler altcoin için artık alarmlar çalıyor ve yakında 0,42 dolara doğru sert bir düşüş görebiliriz. Kritik seviyeler neler?

Fantom (FTM)

FTM’nin fiyatı son beş haftada %230 artarak 0,6 doların üzerine çıktı. Ralli, daha geniş bir kripto piyasası toparlanmasının bir parçası olarak geldi, ancak Andre Cronje tarafından oluşturulan hype bu momentumun asıl kaynağıydı. DeFi’nin babası gidişiyle alt üst ettiği fiyatı telafi etmeye çalışıyor. Cronje, Fantom‘un kurucu ortağı ve teknik mimarıdır. eliştirici, 26 Aralık 2022’de, merkezi olmayan uygulama geliştiricilerinin ağın gelirinin %15’ini kazanmasına izin verme niyeti de dahil olmak üzere, 2023’te Fantom ekosisteminin hedeflerini ve önceliklerini tartışan bir mektup yayınladı. Bu duyurunun getirdiği coşku genel piyasa toparlanmasıyla da birleşince FTM Coin fiyatı devasa artışlar yaşadı.

FTM fiyatı, Cronje’nin Fantom Foundation ekibine yazdığı mektuptan bu yana beş hafta üst üste kazanç elde etti. Peki kripto para piyasalarında sürekli yükseliş alışılmış bir şey midir? Kesinlikle değil ve FTM Coin fiyatı da yakın zamanda bir geri çekilme hazırlanıyor.

FTM Coin Yorum

Günlük grafikte, FTM Coin yükselişi sürerken RSI daha düşük zirveler yaptı. Teknik analizin bir kuralı olarak, böyle bir tutarsızlık yukarı yönlü momentumun yavaşladığı anlamına gelir ve alarmlar çalar. Buna ek olarak, RSI 70’in üzerinde seyrediyor ve FTM Coin halen aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Muhtemelen ivme bu şekilde zayıflamaya devam ettiği için önümüzdeki günlerde FTM Coin’in yatay ve aşağı yönlü hareket etmesi gerekiyor. Ayrıca Bitcoin’in rolü de burada büyük olacak.

Kral kripto para birimi hafta sonu nispeten sakin görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde volatilitenin yeniden artması muhtemel. Bu eğer aşağı yönlü olursa FTM Coin için olası hedeflere göz atmak gerekecek.

FTM, direnç olarak yakın geçmişi göz önüne alındığında 0,42 dolara kadar düşebilir. Bu da %35’lik bir geri çekilme anlamına geliyor. Sonraki hedef ise 0,38 dolar olacaktır. Ancak yine de bu öncü sinyal kesin bir düşüş ifade etmiyor. Fantom (FTM) 200 günlük EMA’sının ve 50 günlük EMA’sının (kırmızı dalga) üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürme potansiyeline sahiptir.