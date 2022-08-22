Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Meta şirketinin bir girişimi olan Horizon Worlds oyuncular tarafından pek de olumlu geri dönüşler almıyor.

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Meta’nın bu hafta Paris ve İspanya’da piyasaya sürülen yeni Horizon Worlds metaverse oyunu, ilkel grafikleri nedeniyle eleştiriler aldı.

Meta’nın Oculus VR gözlüğü aracılığıyla erişilebilen oyun, 90’ların sonu ve 2000’lerin başlarından kalma bir video oyununa benzeyen grafikler nedeniyle eleştirildi. Oyunun sosyal medyada dolaşan bir ekran görüntüsünde, sanal bir Eyfel Kulesi’nin arka planının önünde Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in dijital bir avatarı bulunuyor.

Horizon Worlds’ün beta sürümü, Aralık 2021’de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki Oculus gözlük sahiplerine ve daha sonra 18 yaş ve üzeri tüm bireylere sunuldu. Şubat 2022’ye kadar oyun, aylık 300.000 kullanıcı topladı.

OculusVR Bir PS5 Değil

İlkel grafiklere yönelik eleştirilerle ilgili olarak, Hacker News’den bir yorumcu, 400 dolarlık fiyat etiketi ile Oculus VR gözlüğünün ana suçlu olduğuna dikkat çekti. Sınırlı işlem gücü düşünüldüğünde, karmaşık grafikleri hayata geçirmek açısından PlayStation 5 ile aynı hünerlere sahip olamayacağını vurguladı.

Pennsylvania’daki Annenberg İletişim Okulu’nda bir lisansüstü öğrencisi, düşük kaliteli görünümün bazı hassas kullanıcıların daha gelişmiş grafiklerle yaşayabileceği yönelim bozukluğunu azalttığını ve bu nedenle kasıtlı olarak bu şekilde tasarlandığını öne sürdü.

Ayrıca Horizon Worlds’ün, Meta kullanıcılarının sanal bir dünyada ne için ödeme yapmak istediklerine dair fikir edinmesini öğrenebilmek adına bir sandbox ortamı olabileceğini ve şirketin çabalarının nihai hedefi olmadığını da sözlerine ekledi. Zuckerberg, şirketin öngördüğü şekilde metaverse gerçekleştirmenin 10-15 yıl sürebileceğini söyledi.

Horizon Worlds eleştirisine yanıt olarak Zuckerberg, VR gözlüğün sınırlı gücüyle bile büyük grafik güncellemelerinin yolda olduğunu söyledi. VR gözlüğün yeteneklerini göstermek için temel aydınlatma içeren bir özçekim yayınladı ve bu da şüphe uyandırdı.

Influencerlar Para Kazanmanın Anahtarı

Bu yılın başlarında Vidyuu Studios ile yaptığı konuşmada Zuckerberg, içerik oluşturucuların kullanıcı deneyimlerinden para kazanmalarının ve meta veri deposu ekonomisine katkıda bulunmalarının önemini vurguladı. Apple’ın App Store’daki satışlardan elde ettiği kârın bir kısmını alması gibi, Zuckerberg’in de Meta’nın yeni bir sanal ekonominin bekçisi olacağını ve meta veri tabanındaki her işlemden bir pay alacağı öngörülüyor.

Şirketler ve bireyler, buluşup kendilerini ifade edebilecekleri sanal alanlar yaratabilecekleri Roblox gibi sanal ortamlarda zaten para kazanıyorlar. Grafikleri de ilkel sayılabilecek Roblox, muhteşem bir kullanıcı deneyimi ile şimdiden 50 milyon kullanıcıyı kendine çekmiş durumda.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ise Meta şirketinin metaverse girişiminin başarısız olacağına inanıyor.