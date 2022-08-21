Bitcoin madencileri geçmişte onlar için gerek giderler konusunda gerekse iklim koşulları konusunda çok karlı olan Rusya'dan ayrılma kararı alıyorlar.

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Popüler kripto aracılık platformu SBI Holdings, önümüzdeki haftalarda Rusya’nın kripto madenciliği sektöründen ayrılacağını duyurdu. Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre karar, şirket yetkililerinin dikkatle düşündüğü pek çok konu sonucunda alındı.

Açıklamada değinilen konulardan biri de Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş oldu. Bunun yanı sıra, son birkaç ayda Bitcoin ve diğer kripto paraların madencilik gelirlerinde büyük bir düşüş de yaşandı.

SBI Holdings Rusya/Ukrayna Savaşını Suçladı

SBI Holdings’ten yapılan açıklamaya göre, madencilik ekipmanlarını ülkeden çıkmadan önce satışa çıkarma planlarına başlayacaklar. Rusya, yıllar boyunca madenciler için en çok tercih edilen lokasyonlardan biri olmuştu.

Bu, ülkeyi diğerlerinin önüne koyan ucuz elektrik ve uygun iklim gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktaydı.

Rusya, ülkeye uygulanan yaptırımlar nedeniyle madencilik için giderek daha az kar edilebilir bir bölge haline geliyor. Bu yaptırımlar hem madencilik ödüllerini hem de kripto para piyasasını etkiledi. Rusya’da madencilikle uğraşan birkaç veri merkezinden biri olan Bitriver, Rusya’yı teslim olmaya zorlama çalışmalarından nasibini aldı ve ABD tarafından yaptırıma uğradı.

Daha Fazla Şirket Rusya’dan Ayrılacak

Bitriver’ın yanı sıra, bir başka madencilik şirketi olan Compass Mining de batıdan gelen yaptırımlardan kaçmak için ülkeyi terk etmek üzere hareket edecekmiş gibi görünüyor. SBI Holdings’ten bir sözcüye göre, Ukrayna’da yaşanan kriz madencilik gelirlerini zorladı ve genel piyasadaki gerileme, sorunu madencilik şirketleri için daha zorlu bir hale getirdi.

Üst düzey bir şirket yöneticisi, bir sonraki adımın ülkeyi terk etmeden önce ekipmanlarından kurtulmanın yollarını bulmak olduğunu belirtti. SBI Holdings, çoğu şirkete kıyasla daha uzun süredir kripto alanında bulunuyor.

Bununla birlikte, mali tablolarında olumsuz bir gelişme, şirketin yıl sonundan önce bir geri çekilme planladığı konusunda yorumlara sebep oldu. Şirket kısa süre önce Ukrayna içindeki madencilik hizmetlerini durdurduğunu duyurdu, ancak ülkeyi temelli olarak terk etmeyi planladığı zaman medyaya herhangi bir açıklama yapmadı.

Japonya’dan gelen haberler, ülkedeki şirketlere Rusya’dan ayrılmaları için baskı yapıldığını belirtti. Artan elektrik maliyetleri sebebiyle, dünyanın bir zamanlar zengin olan madencilik başkentini terk etmeye kararlı daha fazla madencilik şirketi ortaya çıkabilir.