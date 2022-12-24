BTC ve en büyük altcoinler için karar vakti yaklaşıyor. Gözleriniz bu seviyelerde olsun.

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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 16.800 doların üzerinde alıcı buluyor. Hafta sonu geldi çattı. Ve günler sonra kaos dolu 2022 yılını geride bırakacağız. Kripto yatırımcısı bu yıl çok fazla acı gördü ve tarihi kaos ortamları yaşandı. Tıpkı geçmişte olduğu gibi ana akım kriptonun artık bittiğine dair manşetler atmaya yeniden başladı. Artık vakit gelmiş olabilir.

Bitcoin (BTC) Yorum

Kral kripto para birimi yılı kabaca %65’lik bir kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. 2014 ve 2018 yıllarında da aynı negatif kapanışı gördük. Yani bugünler eski yatırımcılar için o kadar da şaşılacak günler değil. S&P 500 kriptonun yaşadığı kendine özel sorunlardan etkilenmediği için yılı %20 gibi bir kayıpla kapatacak. Eğer LUNA, FTX gibi sorunlar yaşanmasaydı muhtemelen Bitcoin’in de buna yakın bir zararla yılı tamamlaması beklenecekti.

Yine de Blockchaincom tarafından yapılan anket katılımcıların %40’ını bu yıl kripto para aldığını ve önümüzdeki yıl almaya devam edeceğini gösteriyor. FUD nedeniyle yatırımcıların sınırları zorlansa da tecrübeliler bundan sonra ne olacağını ve sonsuza kadar düşüşün devam etmeyeceğini biliyor. Ancak, risk varlıklarında kalıcı bir toparlanma ancak enflasyonun soğuma işaretleri göstermesinin ardından gerçekleşebilir. Bu da ABD Merkez Bankası’nın agresif parasal sıkılaştırma politikasından genişlemeci bir politikaya döneceği beklentilerini artıracaktır. Son birkaç aydır gelen veriler ekonomideki soğumanın devam ettiğini gösteriyor yani 2023 için umut aşılayan şeyler de var. Bitcoin 20 günlük üssel hareketli ortalamaya tutunmaya çalışıyor. Bugün bunu başaramadı ve 16.955 doların altında alıcı bulmaya devam eden bir BTC var. Yine de alıcılar daha fazla kaybı engelliyor. Boğalar hareketli ortalamalardaki genel engeli aşmaya çalışacak. Başarılı olurlarsa, BTC/USDT çifti hız kazanabilir ve 18.388 dolarlık güçlü direnci hedefleyebilir.

Eğer bu seviye üzerinde kapanışlar olursa 21.500 dolar hedeflenen ikinci durak olacaktır. Eğer bu senaryo gerçekleşmezse ayılar 16.256 dolar altında kapanışlarla fiyatı 15.476 dolar desteğine çekmeye çalışacak.

Ethereum (ETH) Yorumları

ETH fiyatı son iki gündür 20 günlük EMA’da güçlü bir dirençle karşı karşıya, fiyat 1.230 dolar direncinin üzerinde kapanış yaparak gücünü artırabilir. Satıcılar 22 Aralık’ta fiyatı aşağı çekmeye çalıştı ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk daha düşük seviyelerden agresif alım yapıldığını gösteriyor. 20 günlük EMA düz ve RSI orta noktanın hemen altında, bu da alıcılar ve satıcılar arasında bir denge olduğunu gösteriyor. ETH için kısa vadede 1.259 dolar üzerinde bir kırılma boğaların 1.352 doları hedeflemesini sağlayabilir.

Satıcıları daha düşük dipler için fiyatı 1.150 dolar altında kapanışlara zorlaması gerekecek. Bu senaryoda da 1.075 ve 948 dolar seviyeleri hedeflenir.

Binance Coin (BNB) Yorum

Birkaç gündür BNB 250 dolar seviyesinde konsolide oluyor. Bu ayıların gücünü gösteriyor, ancak kısa vadede 255 dolar üzerinde kapanışlar short pozisyonların panikle erken kapatılmasıyla yükseliş ivmesini artırabilir. Binance etrafındaki FUD’ın zamanla dağılması BNB üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Olumlu senaryoda 283 ve 300 dolar bölgeleri hedeflenir. Fakat ayılar fiyatı 236 dolar altına çeker ve kapanışlar görürsek 220 ve sonunda psikolojik destek seviyesi 200 doları görebiliriz.

XRP Coin Yorum

XRP bir toparlanma başlatmaya çalışıyor ancak bu 0,37 dolar seviyesindeki gelecek satışlarla sınırlandırılabilir. Her iki hareketli ortalama da aşağı eğimli ve RSI 40’ın altında, bu da ayıların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Eğer EMA 20 kaybedilirse 0,33 dolara doğru yolculuk başlayabilir. Nihai hedef 0,3 dolar desteği olacaktır. Boğaların 0,37 doları aştığı senaryodaysa 0,41 dolar direnci fiyat yükselişini sınırlandırmaya çalışacaktır.

Dogecoin (DOGE) Tahmin

DOGE, 20 Aralık tarihinde 0,07 dolarlık destekten toparlandı. Bu durum alıcıların halen güç gösterdiğine işaret ediyor. Fiyat bu seviyenin altına sarkarsa DOGE yatırımcılar 0,5 dolara kadar sert bir düşüş görebilir. Ancak Musk’ın desteğiyle 0,09 dolar üzerinde yeniden kapanışlar yapılabilirse DOGE fiyatı 0,11 doları hedefleyecektir. Bu bölgenin de Bitcoin tarafında ciddi bir iyileşme olmazsa güçlü direnç görevi üstlenmesi olasıdır.

Cardano (ADA)

ADA ayıları fiyatı 21 ve 22 Aralık’ta düşen kama formasyonunun destek çizgisinin altına çekmeye çalıştı ancak boğalar seviyeyi başarıyla savundu. Kısa vadede 0,29 doların üzerine toparlanma olursa ADA/USDT çifti 50 günlük SMA’ya (0,32 dolar) yükselebilir. Aksine düşüş ivme kazanırsa ADA Coin yatırımcıları 0,2 dolara düşen bir fiyat görebilir.

MATIC Coin Yorum

MATIC boğaları 0,81 dolarda güçlü bir dirençle karşılaşıyor. 22 Aralık mumundaki uzun kuyruk MATIC boğalarının düşüşü alım fırsatına çevirmeye devam ettiğini gösteriyor. Alıcılar fiyatı 0,81 dolar üzerine çıkarabilirse 0,84 (EMA20) hedeflenir. Nötr bölgenin altındaki RSI ayıların tarafında. Satıcılar, 20 günlük EMA’da yardım rallisini tekrar durdurmaya çalışabilir. Fiyat bu seviyeden düşerse, 0,76 doları yeniden test etmek mümkün.