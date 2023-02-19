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Ocak ve Şubat aylarında kral kripto para birimi iki tepe oluşturdu. Bitcoin şimdilik güçlü duruşunu sürdürüyor. Geçtiğimiz ay altcoinlerin genelinde devasa ralliler görürken bu ay nispeten daha sakindi. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Son Bitcoin yükselişi nasıl sonuçlar doğurdu? En önemlisi bu yükseliş devam edebilir mi?

Bitcoin (BTC) Son Durum

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 24.700 doların üzerinde bulunuyor ve haftalık kapanışa sadece saatler kaldı. Fiyat geçtiğimiz yılki dibinden yaklaşık %60 toparlandı. Üstelik bu hafta yaşadığı ani yükseliş yoğun bir talep sonucu gerçekleşti. Hızlı yükselişi ve günlerdir 24.000 doların üzerinde tutunabiliyor oluşu oldukça önemli. Bu bölgede yapacağı daha fazla kapanışla 25.800 dolarlık direnci aşıp 28.000 dolar yolculuğunu başlatabilir. Ocak ayındaki rallidekine benzer bir hareket yapacaksa hafta içi itibariyle talepte yoğun artışla fiyatın direnç bölgesini aştığını görebiliriz.

Borsalara artan stablecoin girişleri daha fazla alıcının hazır beklediğine yorulabilir. Öte yandan SEC’in son hamlelerine rağmen güçlü kalmayı başaran fiyat bundan çok daha fazlasını hedefliyor. Geçtiğimiz yıl fiyatın sürekli düşmesine hayret edenler için sürekli yükselişlere şaşırma zamanı geldi mi? Bunu bilemeyiz ama eğer tarihsel döngüler rafa kalkmadıysa geldi veya geleceği günler yakındır diyebiliriz. Zaman geçtikçe Bitcoin mevcut güçlü duruşuyla bu ihtimali artırıyor.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,119 trilyon dolar seviyesinde ve Bitcoin’in 24.000 dolar üzerindeki güçlü duruşu devam ederse 1,15 ve 1.2 trilyon dolar seviyeleri ziyaret edilebilir. BTC piyasa hakimiyeti %42,6’ya yükseldi ve Bitcoin gerçek bir zirve oluşturana kadar bundaki yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Bu süreçte altcoinler genelinde devasa yükselişler (istisnalar hariç) göremeyiz. Örneğin Cardano (ADA) halen fiyat olarak Bitcoin’in 22.000 dolar olduğu günlerdeki seviyesinde ve onun gibi çok fazla örnek var. Bitcoin’in gerçek bir zirve bulup burada konsolide olurken altcoinlerde rahatlama alanı oluşturması muhtemeldir.

En büyük 100 kripto para arasında bu hafta en fazla FIL, KLAY, ASTR, ICP ve STX kazandırdı. FIL Coin %60’ın üzerinde kazanç getirirken diğerleri %30-40 arasında artış gördü. Zirveyi bulduktan sonra BLUR Token hızlı iniş çıkışlar yaşadı. Henüz bu hafta piyasaya yeni sürüldüğü için tepeden %75 düşmüş olması normal karşılanabilir. HBAR, MINA, HT ve XMR bu hafta ilk yüzde para kaybettiren az sayıda altcoindi.