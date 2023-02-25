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Yüzde 99,99’luk Memnuniyet Verici Düşüş! Bu Altcoin Yatırımcıları Geleceğe Umutla Bakıyor!

En büyük altcoin projesinin 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen güncellemesinin bir sonucu olarak enerji tüketimi yüzde 99,99 oranında düştüğü tespit edildi.
12:31
25 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ağı 15 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen The Merge güncellemesi ile Proof of Stake (PoS) mutabakat modeline geçerek Proof of Work (PoW) mutabakat modelinden çıktı. Bu değişim ile ağda daha çevre dostu bir dönem başlarken, ağın enerji tüketimi The Merge öncesine kıyasla yüzde 99,99 oranında düştü.

Ethereum Artık Daha Az Enerji Merkezli Bir Ağ

Ethereum ağı çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle sık sık hedef oluyor, çevre dostu olmadığı belirtilerek eleştiriliyordu. Uzun zamandır beklenen The Merge güncellemesinin ardından bu olumsuz durumun ortadan kalkması bekleniyordu. Nitekim ağın enerji tüketimi ve çevreye olan etkilerine ilişkin ilk resmi rakamlar geldi.

PoW’dan PoS’a geçişle birlikte Ethereum ağının enerji tüketiminin büyük oranda düştüğü tespit edildi. Gözle görülür bir şekilde, ağın enerji tüketimi önemli ölçüde düşmüş durumda. Ortaya çıkan ilk rapora göre ağın enerji tüketimi ve karbon ayak izi beklenenden daha fazla düştü. Ethereum odaklı yazılım şirketi ConsenSys, Kripto Karbon Derecelendirme Enstitüsü‘nün (CCRI) ağı analiz etmesine izin verdi. Yapılan analizlerin sonuçları Ethereum’un şu anda yüzde 99,99 daha az enerji tükettiğini ve karbon ayak izinin de yüzde 99,99 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.

The Merge’den önce Ethereum ağının yıllık enerji tüketimi 23 milyon MWh’dı. CCRI’nın raporuna göre ağın tahmini enerji tüketimi şu anda yılda 2 bin 600 MWhcivarında. Yıllık CO2 emisyonu da 11 milyondan 870’e düşmüş durumda.

PoW’dan PoS’a geçiş özellikle enerji tüketimi konusunda neden olacağı büyük değişimden dolayı merakla bekleniyor ve bir an evvel uygulanması isteniyordu. Ethereum’un PoS’a geçişiyle birlikte pek çok kişi Bitcoin de dahil olmak üzere diğer büyük kripto para projelerinin de aynı şeyi yapmasını beklemeye, bu yönde talepte bulunmaya başladı.

Kripto Para Madenciliğinin Enerji Tüketimi

Ethereum özelinde PoS’a geçiş enerji tüketimini çok yüksek oranda düşümüş olsa da kripto para madenciliği hala enerji merkezli bir süreç. Birçok kripto para madencisi yeşil madenciliğe dönüş olsa da genel enerji tüketimi hala yüksek. Ancak genel enerji tüketiminin önümüzdeki yıllarda düşmesi ve kripto para madenciliğinin küresel olarak daha kabul gören bir sektör haline gelmesi öngörülüyor.

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