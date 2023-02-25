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Şu anda meme coin dünyasında kedi ve köpek temalı pek çok coin olduğu görülüyor. Proje ekibinin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) yakın tarihin en iyi kripto ön satışlarından birini gerçekleştiriyor ve yeni kripto para için tüm işaretlerin umut verici olduğu ifade ediliyor. Ekip, Big Eyes Coin’in hızla 2023’te yatırım yapılacak en popüler kriptolardan biri haline geldiğini ve yakın zamanda Dogecoin ve Shiba Inu ile rekabet edebileceklerini iddia ediyor.

Big Eyes Coin Diğerlerine Rakip Olabilir Mi?

Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes Coin’in popüler bir meme token olarak piyasaya nasıl gireceğine dair göstergelerden birinin iyi bir ön satış aşamasının gerçekleşiyor olması olduğunu iddia ediyor. Hedefini 50 milyon dolar olarak belirleyen Big Eyes Coin’de, satış öncesi 12. aşama açılırken 29 milyon doları aşarak bu hedefe ulaşma yolunda olduğunu ifade ediyor.

Bu sevimli kedi temalı meme coinin şimdiden bir takipçi kitlesine sahip olduğu ve alıcıları platformuna çekmek için yenilikçi yollar keşfetmeyi amaçladığı iddia ediliyor. Bu yöntemler arasında daha önce zaman sınırlı %200 bonus promosyon kodu sunmak ve şimdi de her biri yatırım değerini ya da kazançlı bir yatırım getirisini temsil eden heyecan verici bir dizi BIG token içeren heyecan verici ganimet kutularını piyasaya sürmek yer alıyor.

Peki ekibin iddia ettiği gibi Big Eyes Coin’i yakın tarihin en iyi kripto ön satışlarından biri yapan şey nedir? Başarısının merkezinde yer alan ve finansal kayıpları önlemek için ganimet kutularını yapılandırırken gösterdiği özene yansıyan şey, topluluk duygusu olarak tanımlanıyor. Proje, üyelerini karar alma sürecine dahil ettiğini ve bu aidiyet duygusunu pekiştirmek için Twitter sayfalarında düzenli olarak yarışmaları teşvik ettiğini ifade ediyor. Bu, daha fazla alıcıyı çekmesini sağlayan bir strateji olarak tanımlanıyor ve iyi bir ön satış stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra yapılan açıklamalara göre, Big Eyes Coin, kazancının bir kısmını okyanusları korumaya adanmış kuruluşlara bağışladığı için en çevre dostu kripto para birimlerinden biri olarak tanımlanıyor. Karbon emisyonları nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen bir sektörde, Big Eyes Coin’in farklı bir yaklaşımı tercih etmesinin övgüyü hak ettiği iddia ediliyor.

Big Eyes Coin’in ön satışı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dogecoin İçin 2023 Nasıl Görünüyor?

Big Eyes Coin’in en iyi kripto ön satışlarından birini yaşadığı iddia edilirken, diğer meme coinlerin de ilgiyle izlendiği ifade ediliyor. Meme coin’lerin öncüsü Dogecoin olarak görülüyor. 2013 yılında bir meme olarak başladı ve şu anda milyarlarca dolar değerinde. Elon Musk tarafından savunulduğu için her zaman ilgiyle izlenen bir kripto para birimi.

Düşük ücretler ve hızlı işlem süreleri etrafında şekillenen bir yapıya sahip olduğu için itibar görüyor. Pek çok kişi, Elon Musk’ın mümkün olduğunu öne sürdüğü gibi Twitter’daki işlemler için entegre bir ödeme kaynağı haline gelmesi durumunda bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyor.

Shiba Inu: Etkileyici Bir Meme Coin

Big Eyes Coin, Dogecoin’i lider meme coin’in yerini almak istiyorsa, önce Shiba Inu (SHIB) gibi diğer bazı meme token’ları geçmesi gerekiyor. Bu kripto para, meme coin dünyasının en büyük ikinci kripto parası ve 2020 yılında “Dogecoin Katili” olarak yaratıldı. Kısa bir süre için 2021’de rakibinden daha iyi performans gösterdi ve geçtiğimiz haftalarda %30’a varan bir fiyat artışına tanık oldu.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.