Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


İyi Bir Ön Satış: Big Eyes Coin, Dogecoin ve Shiba Inu’nun Yerine Göz Mü Dikti? 

11:32
25 Şubat 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 4 Dakika
Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Şu anda meme coin dünyasında kedi ve köpek temalı pek çok coin olduğu görülüyor. Proje ekibinin iddialarına göre Big Eyes Coin (BIG) yakın tarihin en iyi kripto ön satışlarından birini gerçekleştiriyor ve yeni kripto para için tüm işaretlerin umut verici olduğu ifade ediliyor. Ekip, Big Eyes Coin’in hızla 2023’te yatırım yapılacak en popüler kriptolardan biri haline geldiğini ve yakın zamanda Dogecoin ve Shiba Inu ile rekabet edebileceklerini iddia ediyor.

Big Eyes Coin Diğerlerine Rakip Olabilir Mi?

Ekibin açıklamalarına göre Big Eyes Coin’in popüler bir meme token olarak piyasaya nasıl gireceğine dair göstergelerden birinin iyi bir ön satış aşamasının gerçekleşiyor olması olduğunu iddia ediyor. Hedefini 50 milyon dolar olarak belirleyen Big Eyes Coin’de, satış öncesi 12. aşama açılırken 29 milyon doları aşarak bu hedefe ulaşma yolunda olduğunu ifade ediyor.

Bu sevimli kedi temalı meme coinin şimdiden bir takipçi kitlesine sahip olduğu ve alıcıları platformuna çekmek için yenilikçi yollar keşfetmeyi amaçladığı iddia ediliyor. Bu yöntemler arasında daha önce zaman sınırlı %200 bonus promosyon kodu sunmak ve şimdi de her biri yatırım değerini ya da kazançlı bir yatırım getirisini temsil eden heyecan verici bir dizi BIG token içeren heyecan verici ganimet kutularını piyasaya sürmek yer alıyor.

Peki ekibin iddia ettiği gibi Big Eyes Coin’i yakın tarihin en iyi kripto ön satışlarından biri yapan şey nedir? Başarısının merkezinde yer alan ve finansal kayıpları önlemek için ganimet kutularını yapılandırırken gösterdiği özene yansıyan şey, topluluk duygusu olarak tanımlanıyor. Proje, üyelerini karar alma sürecine dahil ettiğini ve bu aidiyet duygusunu pekiştirmek için Twitter sayfalarında düzenli olarak yarışmaları teşvik ettiğini ifade ediyor. Bu, daha fazla alıcıyı çekmesini sağlayan bir strateji olarak tanımlanıyor ve iyi bir ön satış stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra yapılan açıklamalara göre, Big Eyes Coin, kazancının bir kısmını okyanusları korumaya adanmış kuruluşlara bağışladığı için en çevre dostu kripto para birimlerinden biri olarak tanımlanıyor. Karbon emisyonları nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen bir sektörde, Big Eyes Coin’in farklı bir yaklaşımı tercih etmesinin övgüyü hak ettiği iddia ediliyor.

Big Eyes Coin’in ön satışı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dogecoin İçin 2023 Nasıl Görünüyor?

Big Eyes Coin’in en iyi kripto ön satışlarından birini yaşadığı iddia edilirken, diğer meme coinlerin de ilgiyle izlendiği ifade ediliyor. Meme coin’lerin öncüsü Dogecoin olarak görülüyor. 2013 yılında bir meme olarak başladı ve şu anda milyarlarca dolar değerinde. Elon Musk tarafından savunulduğu için her zaman ilgiyle izlenen bir kripto para birimi.

Düşük ücretler ve hızlı işlem süreleri etrafında şekillenen bir yapıya sahip olduğu için itibar görüyor. Pek çok kişi, Elon Musk’ın mümkün olduğunu öne sürdüğü gibi Twitter’daki işlemler için entegre bir ödeme kaynağı haline gelmesi durumunda bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyor.

Shiba Inu: Etkileyici Bir Meme Coin

Big Eyes Coin, Dogecoin’i lider meme coin’in yerini almak istiyorsa, önce Shiba Inu (SHIB) gibi diğer bazı meme token’ları geçmesi gerekiyor. Bu kripto para, meme coin dünyasının en büyük ikinci kripto parası ve 2020 yılında “Dogecoin Katili” olarak yaratıldı. Kısa bir süre için 2021’de rakibinden daha iyi performans gösterdi ve geçtiğimiz haftalarda %30’a varan bir fiyat artışına tanık oldu.

TwitterWebsiteTelegram

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Big Eyes Coin, Polkadot ve Ethereum: Odaklanılması Gereken 3 Popüler Token
Big Eyes Coin, Polkadot ve Ethereum: Odaklanılması Gereken 3 Popüler Token
Dogecoin ve Shiba Inu’nun Popülaritesi Big Eyes Coin’e Mi Geçiyor: 100.000 $ Gizemli Kutu
Dogecoin ve Shiba Inu’nun Popülaritesi Big Eyes Coin’e Mi Geçiyor: 100.000 $ Gizemli Kutu
Estetik Önemli Mi? Big Eyes Coin, Dogecoin ve Dogelon Mars
Estetik Önemli Mi? Big Eyes Coin, Dogecoin ve Dogelon Mars
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Big Eyes Coin 28 Milyon Dolar Ön Satış Yaptı: Bitcoin ve Ethereum İçin Fiyat Kontrolü
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Metaverse’de Güven Oluşturmak: Akıllı Sözleşmelerin ve Pazarlama Ekibi Şeffaflığının Rolü 
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
Big Eyes Coin: Ethereum ve Bitcoin’deki Durgunluğun Ortasında İlk 50 Milyon Dolarlık Presale Coin Olabilir Mi?
2023-2030 Ripple (XRP) Tahmini: 2023 Metacade (MCADE) Yatırımcıları İçin İyi Bir Yıl Mı Olacak?
2023-2030 Ripple (XRP) Tahmini: 2023 Metacade (MCADE) Yatırımcıları İçin İyi Bir Yıl Mı Olacak?
Büyük Getiriler Sağlamaya Aday En İyi 5 Uzun Vadeli Kripto Projesi
Büyük Getiriler Sağlamaya Aday En İyi 5 Uzun Vadeli Kripto Projesi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Polygon Fiyat Analizi: MATIC’i Olanlar Buraya Baksın!
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Güncel NFT Haberleri
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Geçmişte Sattığınıza Pişman Olabilirsiniz! Her Şey Tersine Döndü! NFT Dünyasında Şok Eden Gelişme!
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023