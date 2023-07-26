Bitcoin fiyatındaki belirsizliğin ortasında kripto para yatırımcıları artık saatleri sayıyor. Bugün büyük gün. Fed akşam yeni faiz kararını açıklayacak, piyasa pek iyimser olmadığı için Bitcoin 30.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Burada kriptonun genel olarak negatif ayrıştığını görüyoruz. ABD piyasalarında son günlerde gözle görülür bir negatiflik yok. Peki altcoinlerde fırsatlar bitti mi? Elbette hayır.

Stellar (XLM) Coin Yorum

Stellar (XLM) fiyatı 13 Temmuz’daki yıllık en yüksek seviyesinden bu yana düştü. Ancak, bir kopuşa yol açabilecek bir devam formasyonunun içinde işlem görüyor. Dahası hem fiyat hareketi hem de dalga sayısı trendin hala yükselişte olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yakın zamanda yeni zirvelere koştuğunu görebiliriz.

Son zamanlarda popülerliğini fiyat yükselişiyle artıran XLM Coin Ocak ayının başında 616 günlük direnç çizgisinden çıktı. İki ay sonra bunu destek olarak doğruladıktan sonra yukarı yönlü hareketine devam etti. Bu önemli uzun vadeli seviyenin aşılması genellikle istikrarlı bir yükselişin başladığına yorulur.

XLM Coin Grafik Yorum

XLM Coin fiyatı 0,105 dolarlık yatay direnç alanından çıktıktan sonra k uzun vadeli direnç hattından kopuşu doğruladı. Bu da içinde bulunduğumuz ayda fiyatın 0,195 dolar ile yeni yıllık zirvesine koşmasını sağladı. Ancak, en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra XLM önemli bir düşüş yaşadı ve uzun bir üst fitil oluşturdu. Bu durum satış baskısına işaret ederek alıcıların fiyat artışını sürdürecek güçten yoksun olabileceğini gösteriyor.

Haftalık RSI ve günlük zaman diliminde yapılan Elliott Dalga analizi güçlü yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Mevcut Elliott Dalga sayımına göre XLM’nin fiyatı beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin dördüncü dalgasında görünüyor. Bu dördüncü dalga, bu dalga evresinde yaygın olarak gözlemlenen bir üçgen formasyonu oluşturdu.

Bu sayımın doğru olduğunu varsayarsak, fiyatın zaten yerel bir dibe ulaştığını söyleyebiliriz. Bir miktar konsolidasyondan sonra üçgenden çıkması ve bir sonraki direnç seviyesi olan 0,23 dolara yükselişin başlaması muhtemeldir. Beş dalgalı yükseliş trendini tamamladıktan sonra XLM Coin fiyatı düzeltici dalgayı başlatabilir.

Yükselen XLM fiyat tahminine rağmen önemli bir koşulu akılda tutmak çok önemlidir. Eğer fiyat birinci dalganın en yüksek seviyesi olan 0,12 doların altında kapanışlar yaparsa bu düşüş ihtimalini artıracaktır.