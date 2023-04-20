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En büyük 10 kripto para arasında yer alan popüler altcoin yakında yatırımcısının yüzünü güldürebilir. Güncel veriler umut vadediyor. Bitcoin fiyat 4 aydır yükseliyor ve 2023 yılından beri değişmeyen tek şey her yükselişin ardından gelen düzeltmedir. Altcoinlerin bir kısmı bu ara düzeltmelere rağmen yıllıkta önemli kazançlar elde etti.

Cardaon (ADA)

Bu yılın ikinci çeyreğinde 0,45 dolara ulaşan ADA Coin fiyatı müthiş bir ralli yaptı. Daha geniş altcoin piyasalarındaki son geri çekilmeye rağmen, ADA son 10 işlem gününün her birinde 0,40 doların üzerinde kaldı. Birden fazla on-chain metrik devam eden bir yükselişe işaret ederken ADA Coin başka bir kırılmanın eşiğinde olabilir.

Cardano, 2023 yılında ilk 20 kripto para arasında en iyi performans gösteren altcoinlerden biri oldu. Şubat ayında Cardano kendi stablecoini DJED’i piyasaya sürdükten sonra balina akınına uğradı. On-chain veriler balina aktivitesindeki sürekli artışın ADA için artan talebe dönüşmeye başladığını gösteriyor. Yükselişi destekleyen bu gelişme yılın ilk 3 ayında zayıf kalan akıllı sözleşme platformunun artık beklenen harekete başlamak üzere olduğunu söylüyor.

ADA Coin Yorum

IntoTheBlock’un Borsa Piyasa Derinliği’nden elde edilen veriye dayalı içgörülere göre Cardano, yükseliş fiyatında bir kırılmanın eşiğinde görünüyor. Borsa piyasa derinliği, yatırımcıların çeşitli borsalarda verdikleri piyasa emirlerinin toplam hacmini özetlemektedir. Mevcut durumda, yatırımcılar 67 milyon ADA için emir verirken, açık satış emirlerinin hacmi 52 milyon civarında. Halihazırda, mevcut fiyatlar civarında ADA’ya olan talep, satışa sunulan ADA Coin arzından ağır basıyor.

Bir başka yükseliş sinyalinde, Cardano‘nun Ağırlıklı Duyarlılığı Mart ayının sonundan bu yana %90’dan fazla azaldı. Bu da Cardano’nun son dönemdeki fiyat performansının pek çok kripto meraklısı ve paydaşının radarının altında kaldığı anlamına geliyor. Ağırlıklı Duyarlılık sürekli olarak sıfıra yakın seyrettiğinde, ekosistemdeki yatırımcılar arasında bir miktar Korku, Belirsizlik ve Şüphe (FUD) olduğu anlamına gelir. Bu da daha fazla yatırımcının FUD ortadan kalktığında talebi artırabileceği anlamına gelir.

Sonuç olarak ADA Coin fiyatı 0,43 dolarlık direnç alanı üstünde kalıcı olabilirse 0,5 dolara doğru devam eden ralliyi görebiliriz. Sonraki hedef ise 0,53 dolar olacaktır.