Yüzde 18 Oldu Bile! Balinaların Harekete Geçmesi Bu Altcoin’i Uçurdu!

Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altcoin piyasası hareketlendi. Fed, faizi üst üste üçüncü kez değiştirmeden sabit tutarken, 2024’te üç faiz indiriminin geleceğine işaret etti. Bitcoin (BTC) liderliğinde altcoin’ler özellikle de Cardano (ADA) güçlü bir fiyat artışı döngüsüne girdi. ADA’nın fiyatı son 24 saatte yüzde 18’lik artışla en büyük on kripto para arasında en iyi performans gösteren oldu. Yazım sırasında ADA, 0,6516 dolardan işlem görüyor.

Cardano’nun Fiyat Rallisi ve Balina Aktivitesi

Diğer altcoin’lerin ve emsallerinin aksine Cardano‘nun ADA’sı bu hafta başındaki satış baskısından sıyrılmayı başardı. Sonuç olarak ADA’nın haftalık kazancı yüzde 47 gibi şaşırtıcı bir seviyeye ulaştı. Dahası altcoin’in bu ayın başından bu yana elde ettiği kazançları yüzde 65’i aştı.

Balinalar şu an itibariyle Cardano ağında oldukça aktif. Zincir içi veri platformu IntoTheBlock’un sağladığı verilere göre son 24 saat içinde ağdaki büyük işlemlerde 1.5 milyar dolar aşılarak önemli bir artış görüldü.

Tipik olarak her biri en az 100 bin dolar değerinde olan işlemlerdeki bu artış ADA‘nın toplam hacmini 17.96 milyar dolardan 19.47 milyar dolara çıkardı. Büyük işlemlerdeki bu artışa bağlı olarak Cardano token’lerinin hacmi de arttı. Cardano token’lerinin hacmi 32.32 milyar adet ADA’dan 33.66 milyar adet ADA’ya yükseltti.

ADA Fiyat Beklentileri

Cardano’nun ADA’sının fiyatı bu hafta başında 0,55 dolara düşmesinin ardından satış baskısından hızla sıyrılmış durumda. ADA kısa bir süre önce direnç trend çizgisinden önemli bir kırılma yaptı ve potansiyel bir yukarı yönlü yörüngenin sinyalini verdi. Piyasa koşullarının bu şekilde olumlu kalmaya devam etmesi halinde, kırılma sonrası rallinin özellikle 0,737 dolar ve 0,87 dolar olmak üzere kilit seviyelere kadar devam etmesi ve yüzde 35’lik potansiyel bir büyüme sağlaması bekleniyor.

Fiyat ve piyasa değerindeki artışa ek olarak, Cardano’nun işlem hacminde kayda değer bir artış söz konusu. ADA’nın 0,50 dolar seviyesini aşmasının ardından altcoin’in merkeziyetsiz borsa (DEX) hacmi 12 milyon doların üzerinde çıktı. DefiLlama’dan alınan veriler, Cardano DEX’lerinin 9 Aralık’ta 24 saat içinde işlem hacminde 50 milyon dolara ulaşarak haftalık yüzde 140’lık kayda değer bir artış kaydettiğini gösteriyor.

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