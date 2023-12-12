Cardano (ADA)

Yüzde 170 Arttı ve En Büyükler Listesindeki Altcoinde Ralli Sürebilir

Özet

  • ADA Coin fiyatı kritik 0,61 doları test etti.
  • Cardano (ADA) eğer 0,61 dolar üzerinde kapanışlar görebilirse 0,86 ve 1 dolar hedeflerine koşabilir.
  • BTC paritesinde ADA Coin 0,000015 ve 0,00001985 BTC bölgesini hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Enflasyon verisi beklenti dahilinde geldi ve geçtiğimiz aya göre bir miktar düşüş olduğunu gördük. Kriptodaki tedirginlik artık zayıflamalı. ADA Coin ise güne neredeyse yüzde 10 yükselişle devam ediyor. BTC fiyatındaki düşüşe rağmen altcoinlerin bir kısmı yeni yıllık zirveler yaparken bu da umut verici kabul edilebilir.

Alt Başlıklar
Cardano (ADA) Coin TahminADA Coin Fiyat Tahmini

Cardano (ADA) Coin Tahmin

ADA Coin fiyatı 0,382 Fibonacci (Fib) direnç seviyesi olan 0,61 dolar bölgesine dayandı. Ekim ayından bu yana yüzde 170 oranında artan fiyat bu yılın en iyi günlerini yaşıyor. Tarihi dibin ardından doğru zamanda 0,33 dolar altında ADA Coin almaya cesaret edenler ciddi anlamda ödüllendirildi.

Aylık grafikte MACD yükselişin devamına işaret ediyor ancak RSI nötr bölgede. Ayrıca 0,44 dolarlık zorlu direncin güçlü biçimde aşılması da rallinin devamını destekliyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu seviye güçlü destek olarak erini koruyacak.

Haftalık grafikte net biçimde yön tayin etmek zor. Burada oluşan ölüm haçı sürpriz düşüşe dair endişeleri beslerken fiyatla birlikte artan RSI rallinin devamına işaret ediyor. Muhtemelen burada belirleyici faktör BTC performansı olacak.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikte kısa ve orta vadede yükseliş eğilimi sürüyor. RSI’daki yükselişe rağmen düşüş sapması yok ve durum olumlu. ADA Coin’in sonraki hedefi 0,61 dolar üzerindeki kapanışlarla 0,86 dolarda bulunan direnç bölgesini aşmak gibi görünüyor.

Dört saatlik grafikte 0,61 dolar direncinin henüz aşılmaması erken düzeltici sinyal gibi kabul edilebilir. MACD pozitif ve hareketli ortalama golden cross oluştururken boğalara daha fazla umut veriyor. Bu göstergeler toplu olarak, kısa vadede Cardano için yükseliş momentumunda bir canlanmaya işaret ediyor. Eğer BTC fiyatında da büyük kayıplar görmezse 1 dolara kadar devam eden bir yolculuk görülebilir.

Peki ADA Coin çift haneli artış yaşarken BTC paritesinde son durum ne? Bitcoin (BTC) karşısında önemli bir fiyat artışı yaşadı ve birkaç önemli direnç seviyesini başarıyla aştı. Bunlar arasında 0,0000103 BTC ve 0,000012 BTC bölgeleri bulunuyor.

Eğer ralli devam ederse 0,000015 BTC ve yaklaşık 0,00001985 BTC seviyesinde bulunan direnç bölgeleri test edilebilir. Bu da BTC sabit kalırken rallinin sürebilme ihtimalini yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Analist İşareti Verdi! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de En Son Bu Yaşandığında Yüzde 6000 Yükselmişti!

Cardano’da (ADA) Veriler Güçleniyor! Token Fiyatına Yansıyacak Mı?

Cardano Rekora Doymuyor: ADA Yükselişini Üç Ana Başlıkta İnceliyoruz

10x Potansiyeli Var! Uzmandan İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de İnanılmaz Yorum! 2023-2030 Arasında İşte Bunlar Olacak!

Son 18 Ayın En Yükseği! Bu Altcoin Yeniden Dirildi

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı CME Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Sıcak Gelişme! Sırada Ne Var?
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme! Terra Kurucusuyla İlgili Yeni Bir Karar Verildi
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme! Terra Kurucusuyla İlgili Yeni Bir Karar Verildi
Hukuk
CME Bitcoin Vadeli İşlemlerinde Sıcak Gelişme! Sırada Ne Var?
BITCOIN Haberleri
Sats (1000SATS) Nasıl Alınır?
ALTCOIN
Kripto Rallisi Bitecek Gibi Değil! Analiz Şirketinden Coşturan Yorum
BITCOIN (BTC)
Lost your password?