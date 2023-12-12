Yüzde 170 Arttı ve En Büyükler Listesindeki Altcoinde Ralli Sürebilir

Enflasyon verisi beklenti dahilinde geldi ve geçtiğimiz aya göre bir miktar düşüş olduğunu gördük. Kriptodaki tedirginlik artık zayıflamalı. ADA Coin ise güne neredeyse yüzde 10 yükselişle devam ediyor. BTC fiyatındaki düşüşe rağmen altcoinlerin bir kısmı yeni yıllık zirveler yaparken bu da umut verici kabul edilebilir.

Cardano (ADA) Coin Tahmin

ADA Coin fiyatı 0,382 Fibonacci (Fib) direnç seviyesi olan 0,61 dolar bölgesine dayandı. Ekim ayından bu yana yüzde 170 oranında artan fiyat bu yılın en iyi günlerini yaşıyor. Tarihi dibin ardından doğru zamanda 0,33 dolar altında ADA Coin almaya cesaret edenler ciddi anlamda ödüllendirildi.

Aylık grafikte MACD yükselişin devamına işaret ediyor ancak RSI nötr bölgede. Ayrıca 0,44 dolarlık zorlu direncin güçlü biçimde aşılması da rallinin devamını destekliyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bu seviye güçlü destek olarak erini koruyacak.

Haftalık grafikte net biçimde yön tayin etmek zor. Burada oluşan ölüm haçı sürpriz düşüşe dair endişeleri beslerken fiyatla birlikte artan RSI rallinin devamına işaret ediyor. Muhtemelen burada belirleyici faktör BTC performansı olacak.

ADA Coin Fiyat Tahmini

Günlük grafikte kısa ve orta vadede yükseliş eğilimi sürüyor. RSI’daki yükselişe rağmen düşüş sapması yok ve durum olumlu. ADA Coin’in sonraki hedefi 0,61 dolar üzerindeki kapanışlarla 0,86 dolarda bulunan direnç bölgesini aşmak gibi görünüyor.

Dört saatlik grafikte 0,61 dolar direncinin henüz aşılmaması erken düzeltici sinyal gibi kabul edilebilir. MACD pozitif ve hareketli ortalama golden cross oluştururken boğalara daha fazla umut veriyor. Bu göstergeler toplu olarak, kısa vadede Cardano için yükseliş momentumunda bir canlanmaya işaret ediyor. Eğer BTC fiyatında da büyük kayıplar görmezse 1 dolara kadar devam eden bir yolculuk görülebilir.

Peki ADA Coin çift haneli artış yaşarken BTC paritesinde son durum ne? Bitcoin (BTC) karşısında önemli bir fiyat artışı yaşadı ve birkaç önemli direnç seviyesini başarıyla aştı. Bunlar arasında 0,0000103 BTC ve 0,000012 BTC bölgeleri bulunuyor.

Eğer ralli devam ederse 0,000015 BTC ve yaklaşık 0,00001985 BTC seviyesinde bulunan direnç bölgeleri test edilebilir. Bu da BTC sabit kalırken rallinin sürebilme ihtimalini yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.