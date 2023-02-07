Popüler bir DEX coin olarak bilinen altcoin, son 1 haftada yaşadığı artış ve yeni gelişmeler ile yatırımcıların ilgisini çekmiş görünüyor.

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Sushiswap (SUSHI), kabul edilen yeni teklif için artan topluluk coşkusu sonrasında olumlu bir fiyat artışı yakaladı. Merkezi olmayan borsa (DEX) tokenı son 24 saatte %3,41 ve son yedi günlük dönemde %17,11 artış gösterdi.

SUSHI Fiyatı

Token’ın mevcut fiyatı 1,46 dolar seviyesinde işlem görürken SUSHI 90 günün en yüksek seviyesi olan 1,63 doları geçme yolunda ilerliyor olabilir. Yükseliş fiyat hareketinin devam etmesi halinde ise SUSHI ile ilgili yeni beklentilerin ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Buna ek olarak Sushiswap, ATH seviyesinden hala %93,76 aşağıda ve dolayısıyla Web3 ve DEX ekosisteminin darbe alan kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Sushiswap, protokolden boşta kalan tokenleri geri almak için önemli bir teklifin uygulanması henüz gerçekleştirildiği için bugün yükseliş yolunda ilerliyor. Sushi Vesting Merkle Tree Clawback önerisi olarak adlandırılan uygulamanın %99,85 oranında destek gördüğü kaydedildi.

Teklifin amacı, ilk Likidite Havuzu (LP) sağlayıcılarının Ekim 2021’den itibaren kazanılmış tokenlerini talep etmelerini sağlamak olarak lanse ediliyor. Teklif, geri alma için bir mekanizma ve uygulama için bir zaman çerçevesi kabul etti. Bu teklifin bir sonucu olarak, toplam 10.936.294 SUSHI şimdi üç aylık bir süre boyunca dağıtıma hazır olacak.

İşlevsellik Yeniden Tanımlandı

Sushi Vesting Merkle Tree Clawback teklifinin kabul edilmesi, Sushiswap protokolünün yüksek düzeyde bir ekosistem işlevselliğine sahip olduğunun en son işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak ilk merkezi olmayan borsalardan biri olmasına rağmen Sushiswap, çekirdek geliştiricisi Chef Nomi’den gelen rug pull girişiminin ardından gözden düşmüştü.

Ancak şu anda zor durumdaki FTX kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) o dönemde protokolü kurtardı ve yeni bir yaşam için yeniden konumlandırılmasına yardımcı oldu. Kripto kışı ile birlikte Sushiswap büyük darbe aldı yine de yeni yol haritası ve topluluk odaklı yeni önerilerin kabul edilmesi doğrultusunda yeni bir yaşam için hazırlanıyor olabilir.