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  •   Yok Böyle Bir Ticaret! Bu Altcoin’den 156.000 Dolarlık Alabilmek İçin 120.000 Dolar Ücret Ödedi!

Yok Böyle Bir Ticaret! Bu Altcoin’den 156.000 Dolarlık Alabilmek İçin 120.000 Dolar Ücret Ödedi!

Özet

  • Yatırımcılar yeni çıkan memecoin'lere erkenden sahip olmak için tavan fiyatlardan ödeme yapıyorlar.
  • Son olarak bir yatırımcı 156 bin dolarlık four (FOUR) token alabilmek için 120 bin dolar işlem ücreti ödedi.
  • Yatırımcı ödediği yüksek işlem ücretine rağmen 240 bin dolarlık gerçekleşmemiş kara sahip.
14:24
9 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları, yeni çıkan memecoin‘lere erkenden sahip olmak ve arzın büyük çoğunluğunu toplamak için tavan fiyatlardan ödeme yapıyorlar. Bunun son örneği görenlerin inanamayacağı türden. İşte bir kripto para yatırımcısının yaptığı, ödediği işlem ücreti ile dikkat çeken altcoin ticareti.

156 Bin Dolarlık Altcoin İçin 120 Bin Dolar İşlem Ücreti Ödedi

On-chain (zincir üstü) veriler, bir kripto para yatırımcısının 8 Mayıs’ta Ethereum Blockchain’i üzerinde yeni çıkarılan, Binance CEO’su CZ’nin ün kazandırdığı ve Twitter’daki kripto para topluluğunun ağırlıklı olarak kullanmaya bağladığı “4” meme’ine dayanan bir memecoin olan four‘dan (FOUR) 84 ETH’lik alım yapmak için 64 ETH’nin üzerinde işlem ücreti ödediğini gösteriyor. Bu, kripto para yatırımcısının 156 bin dolar değerinde FOUR token almak için 120 bin doların üzerinde işlem ücreti ödediği anlamına geliyor.

Bununla birlikte, bazı on-chain analistleri yatırımcının FOUR’u satın alan ikinci yatırımcı olduğuna ve şu anda yaklaşık 240 bin dolar değerinde gerçekleşmemiş bir kazanç elde ettiğine dikkat çekiyor.

En iyi merkeziyetsiz token veri analiz platformlarından biri olan DEXTools‘tan alınan veriler, FOUR token’ının ilk işlem gününde 136 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştığını ve 9 Mayıs itibariyle 30 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Zincir üstünden derlenen veriler FOUR token’ın ilk yatırımcı grubunun 240 bin dolar ila 2 milyar dolar arasında değişen miktarlarda kazanç sağladıklarına işaret ediyor. Bu durum yatırımcıların token’ı satın almak için neden aşırı yüksek miktarda işlem ücreti ödemeyi göze aldıklarını açıklıyor.

Ethereum Gas Ücretleri Uçtu

Kripto para dünyasının gündemine oturan memecoin hype’ı, Ethereum Blockchain‘inin gas ücretlerini uçurmuş durumda. Gas, Ethereum kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ağ doğrulayıcıları tarafından en hızlı şekilde ilk bloka dahil edilmesini sağlamak için ödenen ETH’yi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Gas, doğrulayıcıların ilk gelene hizmet sunma esası yerine en yüksek işlem ücretini ödeyene hizmet sunmaya teşvik eder. Yani popüler token’lar için ödenen işlem ücreti binlerce dolara kadar çıkabilir.

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