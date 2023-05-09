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Son günlerde yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 27.500 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne düşüş ile başladı ve kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer kaybı kaydederek 27.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının da etkisiyle güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1840 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,13 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Pepe (PEPE), WOO Network (WOO), Stacks (STX), Injective (INJ) ve Render Token (RNDR) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan piyasadaki düşüş eğilimine karşın yükselişlere devam eden kripto para birimleri de oldu. Bitcoin SV (BSV), Bitcoin Cash (BCH), Kava (KAVA) ve Lido DAO (LDO) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından da yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri oldu.