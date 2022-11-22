Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yer Yerinden Oynayacak! Binance, Orasının Talebini Geri Çevirdi!

Yer Yerinden Oynayacak! Binance, Orasının Talebini Geri Çevirdi!

İflasın eşiğine gelen Genesis ile görüşme halinde olan kripto para borsası Binance'ın şirkete yatırım yapmamaya karar verdiği bildirildi.
08:09
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dev kripto para borsası Binance‘ın en büyük rakiplerinden biri olan FTX’in iflas etmesinin ardından anormal para çekme talepleri ile karşı karşıya kalarak zora girerek geçen hafta kredi bölümündeki işlemleri askıya almak zorunda kalan Genesis Global Capital için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çıkar Çatışması Endişesi

Zor durumdaki kripto kredi ve alım satım şirketi Genesis Global Capital hala nakit toplamaya çalışıyor. WSJ’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre kripto kredi ve alım satım şirketi Genesi, nakit ihtiyacını gidermek üzere yatırım yapması için kripto para borsası Binance’a ulaştı. Binance, Genesis’in bazı işlerinin ileride çıkar çatışmasına neden olabileceği endişesiyle şirketin yatırım talebini geri çevirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre, şirket sermaye yardımı için ayrıca özel sermaye devi Apollo Global Management’a da ulaştı.

Binance ve Apollo detayının ortaya çıkmasından önce konuya ilişkin olarak açıklama yapan bir Genesis sözcüsü “Yakın zamanda iflas başvurusunda bulunma planımız yok. Amacımız mevcut durumu herhangi bir iflas başvurusuna gerek kalmadan uzlaşmayla çözmek. Genesis alacaklılarla yapıcı görüşmeler yapmaya devam ediyor.” diyerek henüz iflas başvurusunda bulunma niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.

Şirket İflasa Doğru Sürükleniyor

Genesis, kripto para borsası FTX‘in iflasının ardından kredi verme kolunda para çekme akınıyla karşı karşıya kalmış, anormal çekim talepleri olduğunu bildirerek geçen hafta kredi bölümündeki işlemleri askıya aldığını duyurmuştu. Genesis’in 16 Kasım’da yaptığı kısa bir toplantıda müşterilerine para çekimleri ve kredi alımlarını askıya aldığını açıklamadan önce yatırımcılardan 1 milyar dolarlık acil kredi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu toplantıda, geçici CEO olan Derar Islim, Genesis’in bu hafta kredi verme işi için bir plan sunulacağını belirtti. Bu noktada Bloomberg, Genesis’in ilk ulaştığı tarafın Binance olduğunu bildirdi.

Genesis, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğunun hızlı ve ani çöküşünün ardından geçen hafta para çekme işlemlerini durduran son kripto kredi ve alım satım şirketi oldu. WSJ, bundan önce Genesis’in FTX’in kendi kripto parasını teminat olarak kullandığı, Bankman-Fried’ın kurduğu FTX’e bağlı ticaret şirketi olan Alameda Research’e ödenmemiş kredileri olduğunu bildirmişti. Mahkeme belgelerine göre Genesis, bu yılın başında iflas eden Three Arrows Capital’e (3AC) 2.4 milyar dolar kredi vermişti. Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group’un da hedge fondan 1.2 milyar dolarlık alacağı söz konusu.

Ağustos ayında Genesis, o zamanki CEO’luk görevini üstlenen Michael Moro’nun görevinden ayrılmasıyla bir yeniden yapılanma çerçevesinde 260 kişilik işgücünün yüzde 20’sini işten çıkardı. Şirketin mali tablolarına göre, üçüncü çeyreğin sonunda Genesis’in 2.8 milyar dolar aktif kredisi bulunuyordu. Bu rakam, kripto para fiyatlarının adeta uçtuğu bir yıl önceki çeyrekte 11.1 milyar dolardı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Justin Sun Kripto Paraları Yükselten Müjdeyi Verdi!
Son Dakika: Justin Sun Kripto Paraları Yükselten Müjdeyi Verdi!
Para Çekme İşlemlerini Durdurmuştu! Dev Kripto Para Borsasından Yeni Açıklama Geldi!
Para Çekme İşlemlerini Durdurmuştu! Dev Kripto Para Borsasından Yeni Açıklama Geldi!
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Son Dakika: Kripto Paralar Hızla Düşüyor! Biraz Önce Kötü Haber Geldi!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
Sıcak Gelişme: ABD’den 4 Trilyonluk Şirkete Büyük Uyarı! Durumu Kötüleştirmeyin!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
DOGE, SOL, SHIB, AVAX, LUNA ve CEEK Yorum ve Fiyat Analizi!
Bu Olay Çok Ses Getirir! Hangi ABD’li FTX Davası İle ilgili Oturumda İfade Verecek?
Bu Olay Çok Ses Getirir! Hangi ABD’li FTX Davası İle ilgili Oturumda İfade Verecek?
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Sıcak Gelişme: Kripto’da 575 Milyon Dolarlık Yeni Çiftlik Bank Vakası: ABD Harekete Geçti!
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Eski SEC Başkanı: Bu Kripto Para Şirketleri Daha Güvenli!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Güncel NFT Haberleri
Sosyal Medya Platformu Instagram’dan NFT Hamlesi; Influencerlar İle Anlaşıyor!
Gas Ücreti Nedir ve Niye Yükselir?
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022