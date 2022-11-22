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Dev kripto para borsası Binance‘ın en büyük rakiplerinden biri olan FTX’in iflas etmesinin ardından anormal para çekme talepleri ile karşı karşıya kalarak zora girerek geçen hafta kredi bölümündeki işlemleri askıya almak zorunda kalan Genesis Global Capital için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çıkar Çatışması Endişesi

Zor durumdaki kripto kredi ve alım satım şirketi Genesis Global Capital hala nakit toplamaya çalışıyor. WSJ’e konuşan konuya yakın kaynaklara göre kripto kredi ve alım satım şirketi Genesi, nakit ihtiyacını gidermek üzere yatırım yapması için kripto para borsası Binance’a ulaştı. Binance, Genesis’in bazı işlerinin ileride çıkar çatışmasına neden olabileceği endişesiyle şirketin yatırım talebini geri çevirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre, şirket sermaye yardımı için ayrıca özel sermaye devi Apollo Global Management’a da ulaştı.

Binance ve Apollo detayının ortaya çıkmasından önce konuya ilişkin olarak açıklama yapan bir Genesis sözcüsü “Yakın zamanda iflas başvurusunda bulunma planımız yok. Amacımız mevcut durumu herhangi bir iflas başvurusuna gerek kalmadan uzlaşmayla çözmek. Genesis alacaklılarla yapıcı görüşmeler yapmaya devam ediyor.” diyerek henüz iflas başvurusunda bulunma niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.

Şirket İflasa Doğru Sürükleniyor

Genesis, kripto para borsası FTX‘in iflasının ardından kredi verme kolunda para çekme akınıyla karşı karşıya kalmış, anormal çekim talepleri olduğunu bildirerek geçen hafta kredi bölümündeki işlemleri askıya aldığını duyurmuştu. Genesis’in 16 Kasım’da yaptığı kısa bir toplantıda müşterilerine para çekimleri ve kredi alımlarını askıya aldığını açıklamadan önce yatırımcılardan 1 milyar dolarlık acil kredi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu toplantıda, geçici CEO olan Derar Islim, Genesis’in bu hafta kredi verme işi için bir plan sunulacağını belirtti. Bu noktada Bloomberg, Genesis’in ilk ulaştığı tarafın Binance olduğunu bildirdi.

Genesis, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın kripto imparatorluğunun hızlı ve ani çöküşünün ardından geçen hafta para çekme işlemlerini durduran son kripto kredi ve alım satım şirketi oldu. WSJ, bundan önce Genesis’in FTX’in kendi kripto parasını teminat olarak kullandığı, Bankman-Fried’ın kurduğu FTX’e bağlı ticaret şirketi olan Alameda Research’e ödenmemiş kredileri olduğunu bildirmişti. Mahkeme belgelerine göre Genesis, bu yılın başında iflas eden Three Arrows Capital’e (3AC) 2.4 milyar dolar kredi vermişti. Genesis’in ana şirketi Digital Currency Group’un da hedge fondan 1.2 milyar dolarlık alacağı söz konusu.

Ağustos ayında Genesis, o zamanki CEO’luk görevini üstlenen Michael Moro’nun görevinden ayrılmasıyla bir yeniden yapılanma çerçevesinde 260 kişilik işgücünün yüzde 20’sini işten çıkardı. Şirketin mali tablolarına göre, üçüncü çeyreğin sonunda Genesis’in 2.8 milyar dolar aktif kredisi bulunuyordu. Bu rakam, kripto para fiyatlarının adeta uçtuğu bir yıl önceki çeyrekte 11.1 milyar dolardı.