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  •   Yeni Tarih Verildi! Bir Zamanlar Dünyanın En Büyük Bitcoin Borsası Olan Mt. Gox’tan Kritik Duyuru!

Yeni Tarih Verildi! Bir Zamanlar Dünyanın En Büyük Bitcoin Borsası Olan Mt. Gox’tan Kritik Duyuru!

Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, alacaklıları için kayıt tarihini bir ay daha erteledi. İşte açıklanan yeni tarih.
12:52
9 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, alacaklıları için kayıt tarihini bir ay daha erteledi. Kripto para borsasından yapılan duyuruda, alacaklılar için son kayıt tarihinin 10 Mart’tan 6 Nisan’a çekildiği belirterek ek süre tanındığı belirtildi.

Son Ödeme Tarihi de 30 Eylül’den 30 Ekim’e Çekildi

Bir zamanlar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Mt. Gox, mağdurların ödeme almak için kayıt tarihlerini 6 Nisan’a kadar uzattı. Kayıt süresinin bir kez daha uzatılmasıyla birlikte, ödemelerde son  tarihi de bir ay ileriye atıldı. Alacaklılara yapılacan son ödeme tarih artık 30 Eylül yerine 30 Ekim olacak.

Resmi belgede, tarihlerdeki değişikliğe gerekçek olarak kripto para borsasının mağdurlarının alacaklılarının “seçim ve kayıt” konusundaki ilerlemeleri gibi çeşitli koşullar gösterildi. Alacaklılar toplu ödeme, banka havalesi, banka havalesi veya diğer para transferleri şirketi ya da bir kripto para borsası veya emanetçi aracılığıyla kripto para taleplerinin bir kısmı için geri ödeme seçeneklerine sahip.

Bitcoin borsası Mt. Gox, bundan kısa bir süre önce önce mağdurların ödeme almak için kayıt tarihlerini 10 Mart’a kadar uzattığını açıklamıştı.

Mağdurlar Son Başvuru Tarihine Kadar Kayıt Yaptırmalı

Mağdurlar son başvuru tarihine kadar “seçim ve kayıt” işlemlerini tamamlamamaları halinde aşağıdaki geri ödeme seçeneklerinden herhangi birinden faydalanamayacaklar:

  • Erken toplu geri ödeme
  • Kripto para taleplerinin bir kısmı için geri ödeme
  • Banka havalesi ile ödeme
  • Banka havalesi veya diğer para transferi şirketleri aracılığıyla ödeme

Bu noktada Mt. Gox’un yüz binlerce BTC’yi kaybettikten sonra 2014 yılında faaliyetlerini durdurmadan önce kripto para sektörünün ilk günlerine hakim, o dönemin en büyük Bitcoin borsası olduğunu hatırlatalım. Raporlar, kripto para borsasının elindeki BTC miktarının 142 bin olduğunu ve bugünün yaklaşık işlem hacminin yüzde 16’sını temsil ettiğini gösteriyor.

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