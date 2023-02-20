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Yeni Bir Rallinin Eşiğinde Olabilir: Analist, Bu Altcoin’e İşaret Etti!

Kripto para analisti, yakın vadede yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini düşündüğü altcoin'e işaret etti.
16:40
20 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Öte yandan analist, yakın zamanda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü kripto para birimine de işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendiren analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve kripto para yatırımcılarını uyardı. ‘Cantering Clark’ kullanıcı ismi ile bilinen analist, yakın bir zaman önce piyasaya sürülen ve Ethereum tabanlı bir altcoin olan BLUR adına yakın vadeli beklentilerini açıkladı.

Analist, yakın vadede BLUR adına yüksek bir volatilitenin söz konusu olabileceğini ifade ederek güncel teknik görünüme dikkat çekti. BLUR adına grafikteki sıkışmanın kırılımıyla yeniden güçlü bir yükseliş ivmesinin söz konusu olabileceğini dile getiren kripto para analisti, kritik fiyat seviyelerine de işaret etti. Analiste göre 1 dolar seviyelerinin güçlü bir destek bölgesi olarak korunması durumunda, BLUR yeni bir ATH kaydederek güçlü bir ralli başlatabilir.

Ethereum’da (ETH) Güncel Teknik Görünüm

Ek olarak Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarında Ethereum (ETH) adına da güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, ETH adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, ETH’nin 2019 yılında benzer bir teknik görünüme sahip olabileceğine ifade etti ve kripto para piyasasında yakın dönemde yeni bir düşüş yaşanmaması durumunda ETH’nin de değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü. Analiste göre Ethereum (ETH), piyasadaki yükselişin devam etmesi durumunda yakın vadede yeniden 2.000 dolar fiyat seviyelerini aşabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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