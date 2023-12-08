CHAINLINK (LINK)

Yatırımcısını Sevindiriyor! Bu Altcoin Formundan Vazgeçmedi

Özet

  • Altcoin LINK için boğa görünümü devam ediyor.
  • Long pozisyonlarda artış dikkat çekiyor.
  • Kritik eşik aşılırsa yüzde 25’lik yükseliş yakın.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Sürekli gelişen kripto para dünyasında, piyasa sinyallerini deşifre etmek çok önemli hale geldi. Chainlink‘in Binance’teki son faaliyeti, fonlama oranının önemli ölçüde long pozisyonlara yönelmesi ve son dört hafta içinde gözlemlenen en yüksek seviyeye işaret etmesiyle ilgi çekici eğilimleri ortaya koydu. Santiment tarafından paylaşılan bir grafik bu durumu gözler önüne serdi. Yapılan yorumlarda yükseliş beklentilerinin olduğu görülüyor.

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Long Pozisyonlarda Gezinme: Chainlink’in Boğa MomentumuFiyat Dinamiklerini Analiz Etmek: Yatırımcılar için Önemli Hususlar

Long Pozisyonlarda Gezinme: Chainlink’in Boğa Momentumu

Chainlink’in token’ı LINK, 16 dolar eşiğini başarıyla geri kazanırken, kripto para borsası Binance’te long pozisyonları tercih eden fonlama oranının artması şeklinde kayda değer bir gelişme ortaya çıktı. Son dört haftanın zirvesine ulaşan long pozisyonlardaki bu artış, traderlar arasında yükseliş eğiliminin arttığına işaret etti.

Önümüzdeki günlerde, kripto topluluğu, olumlu duygulardaki bu artışın, Kaybetme Korkusu (FOMO) tarafından yönlendirilen yerel bir zirvenin yolunu açıp açmayacağını merak ediyor. Diğer taraftan merak edilen konular arasında LINK’in yukarı doğru yörüngesini sürdürüp sürdürmeyeceği ve potansiyel olarak minimum dirençle 20 dolar işaretini hedefleyip hedeflemeyeceği de yer alıyor.

Fiyat Dinamiklerini Analiz Etmek: Yatırımcılar için Önemli Hususlar

Chainlink’in piyasa hareketlerini yakından takip eden traderlar ve kripto tutkunları için stratejik bir yaklaşım çok önemli hale geliyor. Fonlama oranı ile kripto para birimi LINK’in fiyat dinamikleri arasındaki etkileşimi gözlemlemek, potansiyel piyasa duyarlılığı hakkında bilgi sağlıyor.

LINK 16 dolar seviyesini aştığında, traderlar FOMO kaynaklı düzeltmeler ya da sürekli bir yükseliş olasılığını değerlendirerek alarma geçiyor. 20 dolar eşiği, önemli bir direncin olmamasının altcoin Chainlink’i olumlu bir yörüngeye itebileceği çok önemli bir nokta olarak duruyor.

Netice olarak kripto odaklı veri platformu Santiment verisinden hareketle kripto paranın dinamik ortamında, piyasa göstergelerinin nüanslarını anlamanın önemli bir avantaj haline geldiği net bir şekilde görülüyor.

Kripto para birimi Chainlink’in Binance fonlama oranı, şu anda uzun vadelilere doğru eğimli olup, piyasada etkin bir şekilde gezinmek isteyen yatırımcılar için değerli bilgiler sağlıyor. LINK yeni kilometre taşlarını hedeflerken, yükseliş momentumu ve potansiyel direnç noktaları arasındaki etkileşim stratejik karar verme için bir odak noktası haline geliyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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