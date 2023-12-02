78,2 Milyar Token Yakıldı! Yatırımcısını Bitcoin ve Ethereum’dan Daha Çok Sevindirdi! Terra Classic (LUNC) Neden Yükseliyor?

Terra Classic (LUNC) şu anda 0,00014 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 372,6 milyon dolarlık dikkat çekici bir 24 saatlik işlem hacmi oluşturdu. Bu hacim, geçen ay %122,37’lik önemli bir büyümenin devamı niteliğinde oldu. Ortaya çıkan yükseliş işlem hacminin artışıyla ortaya çıkan yatırımcı ilgisi ve piyasa faaliyetinin bir yansıması olarak tanımlanabilir.

USTC önderliğinde LUNC’da da yaşanan son artış, kripto para yatırımcıları ve takipçileri arasında çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Bu yükseliş kısa süreli mi olacak, yoksa LUNC için sürekli hale gelebilecek olan bir yükseliş trendinin başlangıcı mı? Ortaya çıkan veriler itibariyle, Terra Classic bir günde %18,73’lük bir artış yaşadı ve piyasa değerini 822 milyon dolara yükseltti.

Terra Classic Neden Yükseldi?

21milyon.com tarafından sağlanan güncel verilere göre bu, sadece bir ay içinde piyasa değerinde yaklaşık 330,7 milyon dolarlık büyük bir artışın gerçekleştiği görülüyor. Bu durum LUNC’un büyüyen piyasa varlığına dikkat çekiyor.

Terra Classic özelinde yaşanan son yükseliş öncelikle iki büyük gelişmeyle ilişkilendirilebilir. Terraform Labs, stratejik bir hamle gerçekleştirdi ve Terra ekosistemine 15 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Bu sermaye girişi, Terra ekosistemi için likiditenin önündeki ilk engellerin aşılmasında dev bir adım olarak yorumlanabilir.

Bunun yanı sıra, LUNC token’larının dolaşımdaki arzı önemli ölçüde azaltıldı ve 5,8 trilyona düşürüldü. Bu süreçte 78,2 milyar token yakımı gerçekleştirildi ve arzı etkili bir şekilde seyreltildi. Bu durumun token’ın değerini artırması beklenilebilir. Terra’nın resmi X hesabında ise şu sözlere yer verildi:

TFL’nin sermaye aktarımı, Terra ekosistemi için soğuk başlangıç sorununu çözerek kullanıcılar için bol miktarda likidite sağlıyor.

Terra Classic (LUNC) Geleceği

Terra Classic için geçtiğimiz ay ortaya çıkan performans dikkat çekici oldu. Token için son 30 günlük süreçte 16 pozitif görünümle geçti. Bu, token’a hakıında sağlıklı bir piyasa duyarlılığını yansıtan %53’lük bir pozitif oranı temsil ediyordu. Bunun yanı sıra, piyasa değerine kıyasla yüksek likiditesine rağmen LUNC, -%3,23’lük negatif bir yıllık enflasyon oranıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Risk analizi açısından incelendiğinde, yaşanan son fiyat yükselişine rağmen LUNC’un geçtiğimiz yıl değerinde %12’lik bir düşüş yaşadığını da belirtmek faydalı olacaktır. İlk 100 Coin incelendiğinde ise LUNC, Bitcoin ve Ethereum gibi devler de dahil olmak üzere kripto paraların %80’inden daha iyi performans gösterdi.

Her şeye rağmen LUNC’un geçmişinin sabıkalı olduğunu söylesek pek de yanılmış olmayız. Buna rağmen birçok güvenilir kripto para borsasındaki varlığı ya da eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların hem kısa vadeli kazançları hem de token’ın uzun vadeli potansiyelini göz önünde bulundurarak yatırım yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. Yatırımcı sayısında yaşanabilecek bir artış likiditeyi de olumlu yönde etkileyebilir.