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  •   Yatırımcısı Bayram Edecek! Dünyaca Ünlü Borsadan Yakım Müjdesi! Milyonlarca Dolarlık Büyük Yakım!

Yatırımcısı Bayram Edecek! Dünyaca Ünlü Borsadan Yakım Müjdesi! Milyonlarca Dolarlık Büyük Yakım!

Kripto severlerin yoğunlukla kullandığı borsalardan birisi geri alım ve yakım projesine devam ediyor. Bu proje kapsamında altcoin'in fiyatı değişiyor.
19:30
25 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

OKX kısa süre önce geri alım ve yakım OKB programının durumunu vurgulayan bir rapor yayınladı. Bu özel geri alım ve yakım turu 1 Aralık 2020 ile 28 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. OKB Buy-Back & Burn programı, OKX’in piyasa ve işletme performansına göre her üç ayda bir 300.000.000 OKB’lik orijinal arzdan OKB token’larını geri alma girişimiydi.

Token’ların satın alınmasından sonra yakılmaları amaçlanmakta. Program 4 Mayıs 2019’da başlatıldı ve o zamandan beri 19 tur yapıldı. Son olarak 19. turda OKX, ikincil piyasadan değeri 177 milyon doların üzerinde olan 5.183.976,43 token satın aldığını ve yaktığını açıkladı.

OKB İçin Büyük Fayda

OKB’nin 1 Aralık 2022’den 28 Şubat 2023’e kadar olan fiyat grafiğine bakıldığında, fiyatının bu dönemde iki katına çıktığı görülüyor. Değer, Şubat ortasında 21 dolardan yaklaşık 57 dolara yükseldi ve bu da övgüye değerdi. Yakım bu artışta bir rol oynamış olsa da, 2023’ün yükseliş piyasasına da büyük ölçüde katkıda bulunduğu söylenilebilir.

Fiyat artışının yanı sıra, token, ağ büyümesi azaldığından olumlu etkilenmiş gibi görünmüyordu. Ölçümler, token’ı transfer etmek için daha az yeni adres kullanıldığını gösterdi. Fiyat artışına rağmen, sosyal hacim metriğinin de gösterdiği gibi OKB’nin popülaritesi de düştü.

Token Hakkında Endişeler Ortaya Çıkıyor

OKX’in 2023’ün başından bu yana ağ değerinde bir büyümeye tanık olması ilginçti. DeFiLlama’nın verileri, OKX’in TVL’sinin yukarı doğru ivme kazandığını ve son üç ayda önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Ancak OKB için durum aynı değildi. Geçtiğimiz birkaç ay boğaların lehine olmasına ve OKB’nin değerini büyük ölçüde artırmasına izin vermesine rağmen, mevcut senaryo farklı. CoinMarketCap’in verileri, token fiyatının son yedi günde %16’nın üzerinde düştüğünü ortaya koydu. Yazım zamanında, 2,5 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 42,10 dolardan işlem görüyordu.

Büyük fiyat düşüşüne rağmen, yatırımcıların token’a güvendiklerini gösteren ağırlıklı duyarlılığın arttığını görmek şaşırtıcıydı. Aynı durum, OKB’nin fiyatı düşerken toparlanma belirtileri gösteren MVRV Oranı için de geçerliydi. Yatırımcıların token’a olan güveni, son zamanlarda artan en iyi adresler tarafından tutulan arzıyla bir kez daha kanıtlandı.

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