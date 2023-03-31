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  •   Yatırımcıların Kralı Son Noktayı Koydu: Bitcoin Artık Güvenli Liman! Enflasyonun Düşmanı Mı?

Yatırımcıların Kralı Son Noktayı Koydu: Bitcoin Artık Güvenli Liman! Enflasyonun Düşmanı Mı?

Bitcoin için önemli açıklamalarda bulunan ünlü yatırımcı ve podcast sunucusu, kripto paranın enflasyon karşısında duruşuna dikkat çekti.
14:25
31 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022’de Bitcoin’in enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılmasına yönelik eleştiriler artarken Pompliano, varlığın son dönemdeki yükselişini enflasyona karşı dayanıklılığının kanıtı olarak gösteriyor.

Bitcoin Tam Bir Duvar

Yatırımcı ve The Pomp Podcast’in sunucusu Anthony Pompliano, artan eleştiriler karşısında Bitcoin’in enflasyona karşı en iyi koruma aracı olmaya devam ettiğini belirtti. Pompliano yorumlarını Twitter üzerinden yaptı ve eleştirmenlerin altta oluşan daha büyük resmi göremediklerini söyledi.

Ünlü yatırımcı, piyasa hareketlerinin geçmiş olaylardan ziyade gelecekteki olaylara dayandığını ve bunun da BTC’nin 2021’deki meteorik yükselişini açıkladığını savundu. Pomp’a göre, yatırımcılar aylarca süren faiz indirimleri ve ekonomiye nakit enjeksiyonlarının ardından enflasyonda keskin bir artış bekliyordu.

Pompliano şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin 2020’nin büyük bölümünde 10.000 dolar civarındaydı, ancak Mart 2021’e kadar 60.000 doların üzerine çıktığını gördük. Bu, bir yıldan kısa bir süre içinde %600’lük bir kazanç anlamına geliyor. Enflasyon hala düşük olmasına rağmen, yatırımcılar enflasyonun geleceği beklentisiyle satın aldılar.

Kasım 2021’e gelindiğinde, enflasyon rakamları ekonomide heyecan yaratırken BTC tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 doların üzerine çıkmıştı. Pompliano, Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırarak enflasyonla mücadele edeceğini açıklamasının yatırımcıları BTC varlıklarını değerli hisse senetleri karşılığında satmaya zorladığını belirtti.

Satış, BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesinin %70’inden fazlasının düştüğünü gösterdi ve eleştirmenlerin enflasyonlara karşı bir koruma olarak çalışma kabiliyetinde delikler açmasına neden oldu. Pompliano bu görüşün gerçeklerden uzak olduğunu çünkü Fed enflasyonu düşürürken enflasyondan korunma varlıklarının fiyatının düşmesinin beklenilebileceğini belirtti.

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Çılgınca Yükseliyor

Son yedi gün içinde Bitcoin’in fiyatı %32’nin üzerinde bir artış göstererek aylar süren durgunluğun ardından 28.000 doların biraz üzerinde işlem görmeye başladı. Pompliano’ya göre bu artış, yatırımcıların BTC’nin enflasyona karşı değerli bir koruma sağlama kapasitesine olan inancının arttığının bir kanıtı.

Fed’in enflasyonu düşürme girişiminin beklentilerin altında kalması ve faiz oranlarını yükseltme planlarının yenilenmesiyle birlikte Pompliano, piyasanın Bitcoin’in göreceli güvenli liman duruşunu benimsediğini düşünüyor.

Bitcoin mevcut makro duruma tepki veriyor. Piyasa ileriye dönük ve enflasyonun daha yüksek olacağını ve daha önce inanılandan daha uzun süreceğini biliyor,” diyor Pompliano. “Yatırımcıların yeniden enflasyondan korunmaya ihtiyacı var ve Bitcoin bu konuda en büyük kazanan.

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