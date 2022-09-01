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2021’deki tarihi ralliden ardından popüler kripto para birimi Shiba Inu’nun ( SHIB ) momentumu, sektörü etkileyen genel düşüşün momentumu ile paralel olarak zayıflıyor. Kripto para birimi, yatırımcıların rallinin devam etmesi umuduyla pozitif kapanışlar yaşadı.

SHIB Fiyat Tahmini

CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu SHIB’in Eylül 2022’nin sonuna kadar ortalama 0,000015 dolarlık bir fiyatla işlem göreceğini ve yazının kaleme alındığı tarih itibariyle kripto para biriminin fiyatından %23 oranının üzerinde bir kazanç sağlayacağını tahmin ediyor. Belirtilen varsayım CoinMarketCap’in kripto para birimlerinin hareket yönünü yatırımcıların oyları ile bir fikir birliği amaçlayan ve yatırımcılara bir öneriyi amaçlayan “fiyat tahmini” özelliği ile belirlendi. Anket sonucunda SHIB’in fiyat tahmininde yaklaşık 7.837 topluluk üyesi oy kullandı.

Kripto para topluluğunun SHIB için olası bir yükseliş beklemesinin sebebi olarak ise diğer kripto para birimlerindeki geniş çaplı satışlara rağmen, meme tokenın çoğunlukla pozitif bölgede kapanış yaptığı gösteriliyor. 2022 Ocak ayından bu yana popüler altcoinin değeri 15 Ağustos tarihinde zirve yaptı ve 0.000012 dolar seviyesinden işlem gördü. Tokenin fiyatının toparlanmasında lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) Merge yükseltmesiyle, ağı bir Proof-of-Stake ( PoS ) protokolüne geçireceği ile ilgili haberlerden kaynaklanan küçük çaplı yükselişlerin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

SHIB İşlem Hacmi

Öte yandan SHIB ağındaki işlem hacmi, Ağustos 2022 itibariyle 254.227 ile üç ayın en yüksek seviyesine ulaşan sabit bir yükselişi sürdürdüğü düşünüldüğünde, tokene olan ilginin artması doğal karşılanabilir. Belirtilen rakam geçtiğimiz aylarda 157.889 işlem seviyesinde iken %61 oranında yaşanan bir artışı temsil ediyor. Bloxy. Info’dan elde edilen verilere göre, Haziran ayından bu yana işlem hacmi sürekli bir artış sağladı. Ayrıca SHIB’in yükseliş hareketinde etkili olan kayda değer bir olay ise meme token temalı Blockchain tabanlı bir kart oyunu olan Shiba Eternity’nin piyasaya sürülmesidir.

Yazı kaleme alındığında Shiba Inu 0.00001221 dolar seviyesinden işlem görüyor.