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Temmuz 2022’de iflas başvurusunda bulunan kripto kredi kuruluşu Celsius’un iflasına ilişkin devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesinin iflas etmiş kripto kredi kuruluşu Celsius Network’ün altcoin’lerini BTC ve ETH‘ye dönüştürme planını onaylamasının ardından Celsius Network’e ait altcoin’ler hareket etmeye başladı.

Celsius, Altcoin’lerini BTC ve ETH’ ye Dönüştürüyor

Temmuz 2022’de iflas başvurusunda bulunan kripto kredi kuruluşu Celsius‘un iflasına ilişkin devam eden hukuki süreçte geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi, iflas eden kripto kredi şirketi Celsius’un altcoin’lerini BTC ve ETH’ye dönüştürmesine onay verdi.

Mahkemeden onay çıkmasının ardından Celsius, altcoin’lerini BTC ve ETH’ye dönüştürmek için harekete geçti ve altcoin’lerini tasfiyesine başladı.

Listede Bu Altcoin’ler Var

30 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi Celsius’un altcoinlerini 1 Temmuz’dan itibaren BTC ve ETH‘ye dönüştürmeye başlayabileceğine onay verse de tüm altcoin’lerin satılıp satılmayacağı hususu başta olmak üzere gerçekleştirilecek satışlara ilişkin tüm detaylar henüz kamuoyu önünde netleşmiş değil. Öte yandan henüz netleşmeyen noktalar olsa da Celsius, altcoin’lerin tasfiyesine başlamak adına harekete geçti.

Şimdiye kadar Synthetix, Uniswap ve ZRX dahil olmak üzere yaklaşık 74 milyon dolarlık altcoin bir cüzdandan diğerine taşındı. Üstelik bu kripto varlıklar arasında USDT ve USDC gibi stabil kripto para birimleri de var. Kripto veri platformu Arkham’a göre, Celsius cüzdanlarında 296 milyon doları BTC ve 120 milyon doları ETH olmak üzere yaklaşık 615 milyon dolarlık kripto varlık bulunuyor. Ayrıca söz konusu listede Celsius’un kendi token’ı CEL de dahil olmak üzere MATIC, ADA, LINK ve LTC de yer alıyor.

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