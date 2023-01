Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklanırken, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasındaki yükseliş devam ediyor.

Uzmanlar Hemfikir!

Bitcoin, Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde 18.000 doları aşmayı başarırken, altcoin’ler de değer kazanıyor. Birçok uzman, 2022’de son 41 yılın en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra enflasyonun düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor. S&P, Dow ve Nasdaq da hareketlenmeye başladı. Üç endeks de günü sırasıyla %1,28, %0,80 ve %1,76 artışla yeşilde tamamladı. Bitcoin, an itibariyle 18.148 dolardan işlem görüyor. Kitco kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff’a göre, teknik ve zincir üstü veriler açısından Bitcoin toparlanmaya devam ediyor. BTC fiyatının şu anda 50 günlük hareketli ortalamada kilit direncin üzerinde olmasıyla, trader’lar daha olumlu bir görünüm benimsemeye başlarken, aynı zamanda piyasada başka bir düşüş olasılığının devam ettiğini kabul ediyor.

Önde gelen platformlardan Eight Global’deki analistler de en son piyasa güncellemesinde bu gerçeğe değindi. Uzmanlara göre, TÜFE duyuruları piyasaya “normalde çok fazla volatilite getiriyor. Analistler, bu nedenle BTC’deki yükselişin geçici olabileceğini belirtti. Eight Global kurucu ortağı Michaël van de Poppe, TÜFE verilerinin açıklanmasından sonra BTC‘nin ivme kazanabileceğini ve olumlu bir durum karşısında Bitcoin’in yakında 18.500 dolara çıkabileceğini öne sürdü. Kıdemli analist Rekt Capital de önemli bir grafik yayınlayarak, 20232’deki kötümser ve krizlerle dolu bir dönemin aksine 2023’te BTC’de her şeyin yolunda gideceğini belirtti. .

Zaman Alacak!

Hisse senedi ve kripto para piyasalarının yönü son zamanlarda Federal Rezerv (Fed) tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz saatlerde San Francisco ve Atlanta Fed başkanları Mary Daly ve Raphael Bostic, ABD merkez bankasının resmi faiz oranlarını %5’in üzerine çıkarmayı ve bir süre daha bu seviyelerde tutmayı düşündüğünü söyledi. Aynı şekilde, her ikisi de Şubat toplantısında 50 baz puanlık bir artış olasılığını dile getirdi, ancak piyasa toplantıda 25 baz puanlık bir artış bekliyor. Bazı analistler, Fed’in şahin duruşunun devam edeceğini vurgularken, uygun ortamda Bitcoin’in eninde sonunda toparlanacağını belirtti. Bitcoin, 2023’e kesinlikle iyi bir başlangıç yaptı. Ancak uzmana göre Bitcoin’in toparlanması zaman alacak. Bu nedenle yatırımcıların sabırlı olmaları gerekiyor.