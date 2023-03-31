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2023’ün ilk çeyreği sona ererken, kripto para piyasasının 2022’de en sert şekilde hissedilen ayı piyasasının ardında geçirdiği 3 ayda nasıl bir performans gösterdiğini gözden geçirme fırsatıyla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar yatırımcıların olumlu bir geleceğe olan inançla yatırım yapmaları Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarına yükselişe neden oldu.

OI Yılda Yıla Yaklaşık Yüzde 430 Yükseldi

Kripto para piyasası ilgili varlıkların fiyatlarındaki yükselişlere paralel olarak Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) opsiyonlarında ve yatırımcıların alım satım aktivitesinde güçlü bir artış gördü. CME Group’un paylaştığı son verilere göre, her iki kripto paranın opsiyon sözleşmesinde 27 Mart itibariyle rekor sayıda 15 bin 89 açık pozisyonla yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bu, yılın ilk çeyreği için tahmin edilen 32 bin sözleşme sayısının olduk üzerinde.

2022’nin ilk çeyreğinin sonunda piyasa değerine göre en büyük iki kripto paranın açık faiz (OI) göstergesi ortalama 2 bin seviyesindeydi. Dolayısıyla, bu metrik yılın bir önceki aynı dönemine kıyasla (YoY) yaklaşık yüzde 430’luk bir büyüme kaydetmiş durumda.

Bilmeyenler için opsiyon sözleşmeleri, iki taraf arasında yapılan ve alıcıya, ödeyeceği belli bir tutar (opsiyon primi) karşılığında, belirli bir vadeye kadar (veya belirli bir vadede), bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden opsiyona dayanak teşkil eden bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi satın alma veya satma hakkı tanıyan, satıcıya da alıcının bu sözleşmeden doğan hakkını kullanması durumunda sözleşmeye dayanak teşkil eden malı, kıymeti, veya finansal göstergeyi satma veya alma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Kripto Para Piyasasına Sermaye Girişi Sürüyor

Opsiyon piyasalarındaki hareketlilik, piyasa değerinin 31 Mart itibariyle 1.168 trilyon dolara ulaşarak 1 trilyon dolarlık kritik seviyenin üzerinde kalmayı başardığı göz önünde bulundurulduğunda kripto para piyasası için olumlu toparlanma işaretleri gösterdiği bir döneme denk geliyor. Bu değerler 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 32’lik, 373.07 milyar dolarlık bir büyümeye karşılık geliyor. Bununla birlikte, mevcut piyasa değerindeki değişiklik 2022’nin ilk çeyreğinin sonunda kaydedilen 2.16 trilyon dolardan yaklaşık yüzde 45’lik bir kayba karşılık geliyor.

Düzenleyici belirsizlik ve makroekonomik faktörler nedeniyle raydan çıkmasına rağmen, Bitcoin gibi büyük hacimli varlıklar bankacılık krizinden faydalanarak piyasanın yeniden canlanmasına öncülük etti.

Bitcoin’in 27 bin doların üzerinde işlem görmesiyle birlikte, en büyük kripto parada da alım baskısının merkezinde yer aldı ve ilk çeyrekte 532.58 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle sonuçlanan sermaye girişi 2023’ün ilk üç ayında 214.15 milyar dolarlık ek bir sermaye girişine karşılık geliyor. Buna kıyasla, geçen yılın ilk çeyreğinin sonunda BTC‘nin piyasa değeri neredeyse 900 milyar dolardı. Ayrıca Ethereum, devam eden yüksek ağ aktivitesi ile yazım sırasında bin 790 dolardan işlem görerek bin 500 dolardaki önemli direnci başarıyla geçti.

Piyasa rallisini yönlendiren diğer öne çıkan varlıklar arasında, haftalarca süren durgun ticaretin ardından 0,40 dolar direnç seviyesini başarıyla aştıktan sonra 0,50 doların üzerinde tutmayı hedefleyen Ripple‘ın XRP’si yer alıyor.