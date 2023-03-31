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  •   Kritik Direnci Aşan Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Kritik Direnci Aşan Altcoin’deki Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20'nin üzerinde bir değer artışı kaydeden altcoin, kritik direnç seviyelerini aştı.
15:55
31 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, güne düşüş ile başlasa da hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. XRP ve Cardano (ADA), hafta boyu kaydettikleri değer artışları ile birlikte kripto para piyasasındaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer alırken Stellar (XLM) da haftalık bazda %20’nin üzerinde bir değer artışı kaydederek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin, gün içerisinde kaydettiği değer kayıplarının ardında 28.000 dolar seviyelerine gerilese de hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta içerisinde yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1790 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre gün içerisinde yaşanan düşüşlerin ardından 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Son 1 Haftada %20’nin Üzerinde Yükseliş

Güne düşüş ile başlasa da kripto para piyasası, hafta başından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. XRP ve Cardano (ADA) hafta içerisinde kaydettikleri değer artışları ile birlikte piyasadaki yükselişe öncülük ederken bu süreçte Stellar (XLM) da değer artışlarına hız kazandırarak oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. XLM, CoinMarketCap verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %20’nin üzerinde ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %3’ün üzerinde bir değer artışı kaydederek 0,1 dolarlık kritik direnci aşmayı başardı. Kaydedilen bu yükselişlerin ardından XLM’nin piyasa değeri de son ayların en yüksek seviyesi olan 3 milyar dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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