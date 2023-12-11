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Yatırım Fonu M&G’den İngiltere’nin İlk Bitcoin Vadeli İşlem Borsasına 20 Milyon Dolarlık Yatırım

Özet

  • İngiltere merkezli emeklilik fonu M&G'den dikkat çeken bir adım geldi.
  • Buna göre şirket ülkenin ilk onaylı Bitcoin vadeli işlem borsası GFO-X'e 20 milyon dolar değerinde yatırım yaptı.
  • Yapılan duyuruda şirket yönetim kurulunda yer alacak ve birlikte hareket edecekler.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

İngiltere merkezli emeklilik fonu M&G’nin yatırım departmanı, ülkenin ilk onay almış Bitcoin vadeli işlem borsası Global Futures & Options Holdings’e (GFO-X) 20 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı. M&G ve GFO-X tarafından yapılan duyuruda, vadeli işlem borsası için 30 milyon dolarlık B Serisi finansman turunun bir parçasını oluşturan yatırımın ayrıntıları ele alındı. Platform başlangıçta kullanıcılarına Bitcoin endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin takasını sunacak.

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Süreç Nasıl Devam Edecek?Yatırıma Dair Dikkat Çeken Açıklamalar

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Bu adım ile birlikte geleneksel finans kurumlarının çeşitli kripto para vadeli işlem yatırım ürünlerine yönelmeleri için bir platform sağlanacak. GFO-X, kripto varlık hizmetleri için Mali Tutum Otoritesi (FCA) tarafından düzenlenen ve merkezi olarak tanımlanan bir trade platformu olmayı amaçlıyor.

Yatırım sermayesi, M&G’nin 138 milyar dolarlık Prudential With Profits Fund’dan elde edilen B serisi finansman turundan sağlanan Crossover stratejisinden yola çıkıyor. Crossover stratejisi, hızlı büyüyen özel şirketlere sabırlı büyüme sermayesi sağlamayı amaçlayan bir yöntem.

Finansman, kripto para varlıkların vadeli işlem piyasasında trade’i ve takası için bir merkez oluşturmayı ve sektörde yeniliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Yatırımın bir parçası olarak M&G, GFO-X’in yönetim kuruluna katılacak.

Yatırıma Dair Dikkat Çeken Açıklamalar

M&G portföy yöneticisi Jeremy Punnett tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve Londra’nın kripto para teknolojisi ve yatırımı için önde gelen bir yer haline gelme potansiyelinin altını çizdi ve şu ifadelere yer verdi:

“Düzenlenmiş trade alanlarının eksikliği, kripto para piyasasının büyümesini önemli ölçüde engelliyor.”

GFO-X CEO’su Arnab Sen, Birleşik Krallık ve Avrupa’da gelişen yasal düzenlemelerin kripto para varlıkların ana akım finans tekliflerine girmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi. Ancak bu olasılık, gelişmekte olan varlık sınıfı ile ilişkili algılanan riskleri ele almak için geleneksel piyasa yapılarının entegre edilmesine bağlı. Sen, konuya yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Düzenlenmiş bir finansal piyasa ekosistemi oluşturmak karmaşık, zaman alıcı ve pahalıdır ve kestirme yollara başvurmanın tehlikeleri artık herkesin görebileceği kadar açıktır. Kripto varlıkların uzun vadede yaşayabilirliği ve gerçek maddi varlıkların dijitalleştirilmesi, geleneksel piyasa katılımcıları ile modern yenilikçiler arasında dikkatli bir işbirliği gerektiriyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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