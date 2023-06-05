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Reuters’ın haberine göre Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, yapay zeka teknolojilerinin üretebileceği olası dezenformasyon ile mücadele adına yeni bir öneride bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ChatGPT gibi dezenformasyon üretme potansiyeline sahip yapay zeka araçlarını kullanan şirketlerin dezenformasyonla mücadele adına bu tür içerikleri etiketlemesi gerektiğini söyledi.

Yapay Zeka Tartışmaları Devam Ediyor

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin çok kısa bir süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşması, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu yarattı. Kripto ekosistemi başta olmak üzere pek çok endüstri, bu alanda çeşitli çalışmalar ve yatırımlar yapamaya başladı. Son dönemlerde çok sayıda yapay zeka projesi geliştirilmeye başlandı. Ancak yapay zekanın yeniden büyük bir popülariteye ulaşması bazı soru işaretleri de beraberinde getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Mayıs ayının başlarında “yapay zeka teknolojilerinin doğurabileceği olası riskleri” ele almak adına Beyaz Saray’da teknoloji endüstrisi liderleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda yapay zeka teknolojilerinin yaratabileceği olası riskler değerlendirildi. Yapay zeka teknolojilerine ilişkin süregelen tartışmalar devam ederken bazı ülkelerde ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının tamamen yasaklanması dahi gündeme geldi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından Çarpıcı Açıklamalar

Reuters’ın haberine göre kamuoyundaki mevcut tartışmalar devam ederken bir öneri de Avrupa Komisyonu’ndan geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, gün içerisinde yaptığı açıklamada ChatGPT gibi dezenformasyon üretme potansiyeline sahip benzeri yapay zeka araçlarını kullanan şirketlerin dezenformasyonla mücadele adına bu tür içerikleri etiketlemesi gerektiğini dile getirdi.

Jourova, yapay zeka araçlarının kötü niyetli aktörler tarafından dezenformasyon üretmek için kullanılabileceğini ve bu araçlarını kullanan ve kullanıcılarına bu alanda çeşitli hizmetler veren şirketlerin de son derece sorumlu olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova’ya göre yapay zeka araçlarını kullanan şirketler, dezenformasyonla mücadele konusunda gerekli adımları atmalı.