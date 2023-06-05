Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Yapay Zeka Tartışmaları Devam Ediyor: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından “Dezenformasyonla Mücadele” Vurgusu

Yapay Zeka Tartışmaları Devam Ediyor: Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından “Dezenformasyonla Mücadele” Vurgusu

Özet

  • Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, yapay zeka teknolojilerinin üretebileceği olası dezenformasyon riskine dikkat çekti.
  • Jourova, gün içerisinde yaptığı açıklamada yapay zeka araçlarını kullanan şirketlerin dezenformasyonla mücadele konusunda gerekli önlemleri atması gerektiğini dile getirdi.
  • Vera Jourova'ya göre yapay zeka teknolojileri, kötü niyetli aktörler tarafından dezenformasyon üretmek için kullanılabilir.
17:48
5 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Reuters’ın haberine göre Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, yapay zeka teknolojilerinin üretebileceği olası dezenformasyon ile mücadele adına yeni bir öneride bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ChatGPT gibi dezenformasyon üretme potansiyeline sahip yapay zeka araçlarını kullanan şirketlerin dezenformasyonla mücadele adına bu tür içerikleri etiketlemesi gerektiğini söyledi.

Yapay Zeka Tartışmaları Devam Ediyor

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin çok kısa bir süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülariteye ulaşması, kamuoyunda önemli bir tartışma konusu yarattı. Kripto ekosistemi başta olmak üzere pek çok endüstri, bu alanda çeşitli çalışmalar ve yatırımlar yapamaya başladı. Son dönemlerde çok sayıda yapay zeka projesi geliştirilmeye başlandı. Ancak yapay zekanın yeniden büyük bir popülariteye ulaşması bazı soru işaretleri de beraberinde getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Mayıs ayının başlarında “yapay zeka teknolojilerinin doğurabileceği olası riskleri” ele almak adına Beyaz Saray’da teknoloji endüstrisi liderleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda yapay zeka teknolojilerinin yaratabileceği olası riskler değerlendirildi. Yapay zeka teknolojilerine ilişkin süregelen tartışmalar devam ederken bazı ülkelerde ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının tamamen yasaklanması dahi gündeme geldi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısından Çarpıcı Açıklamalar

Reuters’ın haberine göre kamuoyundaki mevcut tartışmalar devam ederken bir öneri de Avrupa Komisyonu’ndan geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, gün içerisinde yaptığı açıklamada ChatGPT gibi dezenformasyon üretme potansiyeline sahip benzeri yapay zeka araçlarını kullanan şirketlerin dezenformasyonla mücadele adına bu tür içerikleri etiketlemesi gerektiğini dile getirdi.

Jourova, yapay zeka araçlarının kötü niyetli aktörler tarafından dezenformasyon üretmek için kullanılabileceğini ve bu araçlarını kullanan ve kullanıcılarına bu alanda çeşitli hizmetler veren şirketlerin de son derece sorumlu olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova’ya göre yapay zeka araçlarını kullanan şirketler, dezenformasyonla mücadele konusunda gerekli adımları atmalı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
S&P 500 Nedir? SP500 Hisseleri ve Bilmeniz Gerekenler
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
İlgili Yazılar
Apple Yeni Ürününü Tanıttı: Vision Pro! Metaverse ve Web3!
Apple Yeni Ürününü Tanıttı: Vision Pro! Metaverse ve Web3!
OpenAI, Yapay Zeka Odaklı Siber Güvenlik Girişimlerini Desteklemek İçin 1 Milyon Dolarlık Hibe Programı Başlattı
OpenAI, Yapay Zeka Odaklı Siber Güvenlik Girişimlerini Desteklemek İçin 1 Milyon Dolarlık Hibe Programı Başlattı
Kripto ATM’lerinin Sayısı, Dört Aylık Düşüşün Ardından Mayıs’ta Yeniden Yükselişe Geçti
Kripto ATM’lerinin Sayısı, Dört Aylık Düşüşün Ardından Mayıs’ta Yeniden Yükselişe Geçti
Coinbase CEO’sundan Regülatörlere Eleştiri: “ABD’nin Mevcut Politikalarından En Çok Çin Kazançlı Çıkacak”
Coinbase CEO’sundan Regülatörlere Eleştiri: “ABD’nin Mevcut Politikalarından En Çok Çin Kazançlı Çıkacak”
OpenAI CTO’sunun Twitter Hesabı Hack’lendi: 80.000’den Fazla Kullancıya Sahte OpenAI Token’ı Tanıtıldı!
OpenAI CTO’sunun Twitter Hesabı Hack’lendi: 80.000’den Fazla Kullancıya Sahte OpenAI Token’ı Tanıtıldı!
Komisyon Üyesinden Yazılı Açıklama Geldi: CFTC, Kripto Düzenlemelerinde Revizyona mı Gidiyor?
Komisyon Üyesinden Yazılı Açıklama Geldi: CFTC, Kripto Düzenlemelerinde Revizyona mı Gidiyor?
Son Dakika: FED Faiz Kararı Öncesi Kritik Veriler Şimdi Geldi! Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?
Son Dakika: FED Faiz Kararı Öncesi Kritik Veriler Şimdi Geldi! Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?
Lider Stablecoin’den Yeni Rekor: Piyasa Değeri, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Lider Stablecoin’den Yeni Rekor: Piyasa Değeri, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023