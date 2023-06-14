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Yanılmayan 2 Analist Tek Tek Anlatıp, Bitcoin’de Son Noktayı Koydular! BTC’de Tek Senaryo!

Özet

  • Bluntz, kısa vadede BTC'deki düşüşün devam edeceğini ve daha fazla kötü haberin yaklaşmakta olduğunu iddia etti.
  • Analist uzun vadede Bitcoin'in yükselme potansiyeli olduğunu da ekledi.
  • Dave the Wave ise Bitcoin'in aylık MACD göstergesinin yeni bir boğa piyasasının başlangıcını işaret ettiğine inanıyor.
13:35
14 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2018 yılında Bitcoin‘in (BTC) dibe vuracağını öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti Bluntz, piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC’deki düşüşün devam etmesini bekliyor. İşte analistin ortaya koyduğu Bitcoin öngörüsü.

Bitcoin’in Kısa Vadede Düşmesini, Uzun Vadede Yükselmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Bluntz, Bitcoin’deki düşüş trendinin devam etmeden önce en büyük kripto parada hızlı bir sıçrama olabileceğini söyledi. Analiste göre Bitcoin’in fiyat grafiğinin aşağı yönde hareketin yaklaşmakta olduğuna dönük bir görüntü veriyor olması en büyük kripto para için daha fazla kötü haberin geleceğine işaret ediyor:

Yukarı yönde fiyat hareketleri gelmediğine göre 24 bin doların altının gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Burada 4 saatlik fiyat grafiğinde fiyatı yatay hareket etmesiyle oluşan bir üçgen formasyonu var ve bu formasyonla tetiklenecek olan trend kesinlikle düşüş trendi olacak. Risk/ödül artık yok ama kesinlikle yukarı yönde herhangi bir sıçrama olacak olursa açığa satış yapma fırsatını kaçırmayacağım. Diğer riskli varlıklar yükselirken en büyük kripto paranın bu şekilde işlem görüyor olması bize daha fazla kötü haberin yaklaşmakta olduğunu söylüyor.

Bluntz, kısa vadede Bitcoin’de düşüş bekliyor olsa da en büyük kripto paranın daha yüksek zaman diliminde bir boğa bayrağı oluşturabileceği öngörüsüyle yükseliş bekliyor. Analiste göre BTC eninde sonunda yükselecek ancak kısa vadede düşüş kaçınılmaz.

Dave the Wave de Uzun Vadede Bitcoin’de Yükseliş Bekliyor

Bir diğer kripto para analisti Dave the Wave, piyasadaki düşüşün ortasında Bitcoin’in aylık grafiğini yakından takip ettiğini açıkladı. 2021’in Mayıs ayında Bitcoin’deki çöküşü öncesinden öngörerek uyarıda bulunan ve bu öngörüsü gerçekleşen analist, güncel durumda aylık hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin geçmişte yeni bir boğa piyasasının başlangıcını işaret eden bir seviyenin üzerine çıkmaya hazırlandığını ve BTC’nin uzun vadede yükseliş trendinde göründüğünü belirtti. Analistin dikkat çektiği gösterge olan MADC, yatırımcıların potansiyel trend dönüşlerini saptamak için kullandıkları popüler bir teknik analiz aracıdır.

Şu anda BTC’nin aylık MACD‘si ile sinyal hattı arasında bir duraksama söz konusu. Makro açıdan bakıldığında, volatilite düşüyor ve fiyat giderek istikrar kazanıyor. Teknik olarak, daha uzun bir zaman diliminde MACD’nin sıfır çizgisinin hemen altından daha yükseğe çıkmaya hazır gibi görünüyor yorumu yapılabilir. Uzun vadeli Bitcoin grafiği hala yükseliş trendinde ve şu anda logaritmik büyüme eğrisi grafiğinin alım bölgesinde bulunuyor.

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