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Yani Chainlink (LINK) Fiyat Tahmini, Güncel Hedefler ve Grafik Yorum

Özet

  • LINK Coin fiyatı 12,6 dolar direncinden döndü.
  • Popüler altcoin eğer kritik direnci aşabilirse 15 dolara ulaşabilir.
  • Tersi senaryoda 10,7 dolara düşüş görebiliriz.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederken yatırımcılar altcoinlere giriş yapmaya devam ediyor. LINK Coin favoriler arasında. RWA alanında artan ilgi ve özellikle Chainlink ile Swift arasında devam eden testler iştahın artmasını sağladı. Kendi alanında Chainlink oldukça güçlü bir oyuncu, kriptoda fiyat beslemeleri alanındaysa neredeyse tekelleşmiş durumda.

Chainlink (LINK)

Eğer çok daha güçlü bir rakip (mesela Binance Oracle) geriden gelip Chainlink’in pazar payını parçalamazsa LINK Coin için uzun vadede görünüm oldukça iyi. Bununla birlikte token faydasını artırmak için çabalayan ekip talebi de uzun vadede güçlü tutmayı hedefliyor. Elbette bu da birkaç yıl LINK Coin tutmak isteyen yatırımcıları doğru şeyi yaptıklarına inandırıyor. Doğru olup olmayacağını zaman gösterecek ancak kısa vadede popüler altcoin kazanç getiriyor.

Fiyata dönecek olursak ralliyi sürdürmek isteyen boğalar BTC cephesindeki dalgalanmayla karşı karşıya. Günlük grafikte son zamanlarda 12 dolar bölgesindeki uzun fitiller dikkat çekiyor. Bu kritik bölgenin satıcılar için kar alanına dönüştüğünü gösteriyor.

Sorun şu ki kar satışları istikrarlı biçimde devam ederse olası BTC düzeltmesinde (33.400?) panik satışları tüm emekleri boşa çıkarabilir.

LINK Coin Fiyat Analizi

Yavaş ancak istikrarlı devam eden ralli 12 dolar çevresinde satışlarla karşılaşıyor demiştik. LINK fiyatı %9,5’lik önemli bir artış kaydederek 12,6 dolara ulaştı ama yazı hazırlandığı sırada fiyat 12 dolara geri döndü. 16 ayın zirvesini gören RWA altcoini yükselen paralel kanalın direnç bölgesini aşamadığı için desteğe böylesine bir dönüş şaşırtıcı olmadı.

Fiyatın destek alanından toparlanıp yeniden 12,6 doları hedeflemesi gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse 14,65 ile 15 dolar arasında yeni direnç testini yapabilir. Fakat kanal aşağı yönlü bozulursa fiyatın 10,7 dolarlık destek alanına gerilediği görülebilir.

Daha derin destek seviyesinin testinde buranın alıcıları çekip çekmediğine bakılır. Eğer uzun vadeli yatırımcılar birikim için 10,7 doları fırsata çevirirse destek bölgesinden sıçrama görebiliriz. RSI aşağı yönlü hareket konusunda uyarıyor.

BTC yazı hazırlandığı sırada 35.100 doları geri aldı ve haftalık kapanışa saatler kala boğaların 35.500 dolarları test etmesi mümkün olduğunda yüksek seviyede bir kapanış yapması umuluyor. Fiyat 34.500 doları koruduğu için şimdilik BTC cephesinde daha derin düzeltme ihtimali zayıf. Nitekim bugünkü kısa süreli geri çekilme de oraya kadar devam etmedi.

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