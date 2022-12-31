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  •   XRP-SEC Davasında 2023 Yılı Öncesi Son Durum: Bu Dava Artık Bitecek Mi?

XRP-SEC Davasında 2023 Yılı Öncesi Son Durum: Bu Dava Artık Bitecek Mi?

XRP ve SEC arasında gerçekleşen ve bir türlü sonlanmayan dava sürecinde yaşananlar yatırımcıları yoruyor. En büyük zarar yatırımcıların oldu.
22:00
31 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın yerel kripto parası olan XRP, ABD SEC tarafından açılan ve uzun süredir devam eden davanın neden olduğu belirsizlik nedeniyle durgun seyrediyor. Bununla birlikte, XRP sahipleri, XRP davasının sonucunun Ripple’ın lehine olacağı umuduyla geçmişte almış oldukları coin’leri tutmaya devam ettiler ve hatta hatta yenilerini eklediler. Ancak, davayla bağlantılı bir avukat, XRP sahiplerinin burada en büyük kaybeden olduğunu belirtti.

SEC, XRP Davasındaki Duruşuyla Çelişiyor Mu?

ABD SEC, Amicus Curiae, Ripple ve davalılar, XRP davasında bir ön karar elde etmek için özet ve özete muhalefetlerini sundular. Ancak komisyon, mahkemenin tepkisiyle karşılaşmasına rağmen Hinman’ın konuşma belgelerini ve ilgili e-postaları son sunumda tekrar gündeme getirdi.

Ripple Davasında Amicus Curiae olan John Deaton, XRP davasında en büyük kaybedenlerin XRP sahipleri olduğunu belirtti. Bu, düzenleyicinin müşterileri koruma yetkisine rağmen gerçekleşmişti. Mandamus yazısında, SEC’in XRP ile girdiği mücadelenin 70 yılı aşkın Menkul Kıymetler yasasında benzeri görülmemiş bir güvenlik sorgulaması oluşturduğunu belirtti.

Bu tutumun daha önce yapılan Howey testi gibi, yetkililer tarafından gerçekleştirilen önceki rehberlikle çeliştiğini de sözlerine ekledi. XRP avukatı, herhangi bir şeyin bir yatırım sözleşmesi ile bir güvenlik desteği olarak ilişkilendirilebileceğini iddia etti. Bu arada yapılan açıklamaya ve savunmaya göre bu durum  XRP gibi varlıkları tek başına bir menkul kıymet haline getiremez.

Ripple davası uzlaşmayla mı sonuçlanacak?

Twitter’da konu ile ilgili bir anket başlatıldı. Ankette XRP avukatının, kullanıcılara özet kararın bir uzlaşma önereceğine mi yoksa karara mı gideceğine inandıkları soruldu. Ancak, oy verenlerin neredeyse %60’ı davada bir uzlaşma olacağına inanıyor.

XRP fiyatları 2022 yılbaşından bugüne neredeyse %60’lık bir düşüş kaydetti. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi en büyük kripto varlıklar sırasıyla %66 ve %69 değer kaybetti. Bununla birlikte, Ripple’ın yerel kriptosu olan XRP, son birkaç hafta içinde kripto balinaları arasında en çok tercih edilen coin’lerden birisi  haline geldi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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